Fallece Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans, a los 43 años

El empresario ucraniano-estadounidense Leonid Radvinsky, dueño de la plataforma OnlyFans, falleció a los 43 años a causa de cáncer, de acuerdo con información difundida el 23 de marzo por medios internacionales.

La noticia fue confirmada por un vocero de la empresa, quien señaló que el empresario murió en paz tras enfrentar una enfermedad prolongada. Asimismo, su familia solicitó respeto a su privacidad durante este momento.

Radvinsky nació el 30 de mayo de 1982 en Ucrania, aunque creció en Chicago, Estados Unidos. Se desempeñaba como director y principal accionista de OnlyFans, plataforma creada en 2016 por Tim Stokely.

Detalles confirmados

En 2018, el empresario adquirió Fenix International Limited, compañía encargada de operar OnlyFans, consolidando así su control sobre el negocio. Su trayectoria estuvo vinculada al desarrollo tecnológico, con proyectos enfocados en software y plataformas digitales, además de ser fundador del sitio MyFreeCams.

Impacto en la comunidad

En el ámbito filantrópico, en 2022 destinó millones de dólares para apoyar a Ucrania en el contexto del conflicto con Rusia, así como a diversas causas relacionadas con la salud, el bienestar animal y la investigación médica.

Tras su fallecimiento, han surgido cuestionamientos sobre el futuro de la empresa, especialmente en torno a quién asumirá el control, considerando que las acciones de Fenix International Limited se encuentran en un fideicomiso desde 2024, con un patrimonio estimado en 4 mil 700 millones de dólares.