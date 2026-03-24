MADRID — En una decisión que marca un punto de inflexión sin precedentes en su historia centenaria, la organización de los Testigos de Jehová ha anunciado una modificación sustancial en su interpretación de los textos bíblicos, permitiendo a partir de ahora que sus fieles se sometan a procedimientos de autotransfusión de sangre. El cambio, comunicado oficialmente a las congregaciones de todo el mundo este martes, rompe con una de las prohibiciones más estrictas y polémicas del grupo religioso, la cual ha generado durante décadas intensos debates éticos y batallas legales en hospitales de diversos países.

La nueva directriz de los Testigos de Jehová especifica que, si bien la prohibición de recibir sangre de donantes externos (alotransfusión) se mantiene vigente bajo el argumento de "abstenerse de sangre", el uso de la propia sangre del paciente en procesos quirúrgicos quedará a partir de ahora a discreción de la conciencia individual de cada creyente. Esta apertura técnica incluye métodos como la recuperación de sangre intraoperatoria, la hemodilución normovolémica y el almacenamiento previo de sangre propia para cirugías programadas, prácticas que anteriormente eran rechazadas de manera categórica por la cúpula de la organización.

Detalles del cambio doctrinal

El ajuste doctrinal de los Testigos de Jehová responde a una evolución en la comprensión teológica del concepto de "sangre circulante". Según el comunicado emitido desde su sede central, la organización ahora considera que si la sangre del individuo no deja de estar vinculada a su sistema circulatorio o si el proceso se percibe como una extensión del propio cuerpo, no se viola el mandato bíblico. Este cambio es visto por expertos en bioética como una respuesta a la presión de la comunidad médica internacional y a la necesidad de reducir la mortalidad de sus miembros en procedimientos quirúrgicos de alta complejidad durante este 2026.

Reacciones de la comunidad médica

Para la comunidad médica global, este giro histórico representa un alivio significativo en la gestión de pacientes críticos. Médicos y cirujanos que anteriormente se enfrentaban a dilemas morales y legales al tratar a Testigos de Jehová que rechazaban tratamientos vitales, ahora contarán con un abanico más amplio de opciones terapéuticas aceptadas por la fe del paciente. La noticia ha sido recibida con cautela pero con optimismo en los centros hospitalarios de España y Latinoamérica, donde los protocolos de "cirugía sin sangre" han avanzado tecnológicamente en los últimos años, facilitando esta transición doctrinal.

Representantes de asociaciones de derechos humanos señalaron que, aunque el cambio es técnico, tiene una dimensión humanitaria incalculable. Al permitir las autotransfusiones, los Testigos de Jehová reducen el riesgo de conflictos judiciales entre padres y estados cuando se trata de la salud de menores de edad, un área que históricamente ha sido foco de controversia. La organización ha indicado que en las próximas semanas se distribuirán nuevos formularios de "Directrices Médicas" a todos sus miembros para que actualicen su voluntad legal respecto a los tratamientos que están dispuestos a aceptar bajo esta nueva luz teológica.

Impacto en la comunidad de Testigos de Jehová

Con esta resolución, los Testigos de Jehová inician una nueva etapa en su relación con la ciencia médica moderna. Mientras la noticia recorre las congregaciones globales, el debate sobre la interpretación de las escrituras y la autonomía del paciente cobra un nuevo vigor. El 2026 quedará marcado en los anales de la historia religiosa como el año en que una de las doctrinas más inamovibles del siglo XX se adaptó para preservar la vida de sus seguidores, armonizando la fe con los avances de la medicina contemporánea.