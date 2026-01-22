Mette Frederiksen defiende soberanía ante acuerdo de Trump sobre Groenlandia

El acuerdo con la OTAN dará a EU acceso pleno y permanente a Groenlandia, asegura Trump

Los políticos daneses dicen que la alianza no puede negociar en nombre de Dinamarca y que el acuerdo no debe poner en riesgo la soberanía

Donald Trump ha dicho que un acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia dará a Estados Unidos acceso pleno y permanente a la isla, mientras que el secretario general de la alianza de defensa dijo que sus miembros tendrían que intensificar su presencia en el Ártico.

Un día después de retractarse de su amenaza de usar aranceles como palanca para apoderarse de Groenlandia, una parte en gran medida autónoma de Dinamarca, y descartar el uso de la fuerza, Trump dijo el jueves que el acuerdo marco significaba "acceso total" sin "finalidad, sin límite de tiempo".

El presidente estadounidense elogió el miércoles "el acuerdo definitivo a largo plazo" que, según dijo, resolvería la disputa transatlántica sobre Groenlandia tras semanas de tensiones crecientes que amenazaban con provocar la mayor ruptura de las relaciones transatlánticas en décadas.

Pero los términos precisos del acuerdo aparentemente alcanzado entre Trump y Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, siguen sin estar claros y el gobierno danés dijo que no había duda de que comprometería la soberanía de Dinamarca o Groenlandia.

"Podemos negociar todos los aspectos políticos —seguridad, inversión, economía—, pero no podemos negociar nuestra soberanía", declaró la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, afirmó que Rutte "no puede negociar" en nombre de Dinamarca ni de Groenlandia.

Sin embargo, Poulsen afirmó que Rutte estaba trabajando "lealmente para mantener la unidad dentro de la OTAN" y que era "muy positivo" que la alianza quisiera hacer más para fortalecer la seguridad en el Ártico. "Estamos en una situación mucho mejor hoy que ayer", afirmó.

El viceprimer ministro de Groenlandia, Múte Egede, dijo que cualquiera que sea la presión que ejerzan otros países, "nuestro país no será entregado ni se jugará con nuestro futuro", y agregó: "Es inaceptable intentar entregar nuestra tierra a otros".

Las reiteradas y agresivas afirmaciones de Trump de que Estados Unidos necesitaba un "control total" de Groenlandia han amenazado con reavivar una guerra comercial con Europa y también han corrido el riesgo de desmantelar la alianza de la OTAN que ha garantizado la seguridad occidental durante décadas.

El fin de semana, amenazó con imponer un arancel del 10 % a las importaciones de Dinamarca, Francia, Alemania, Suecia, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia a menos que retiraran sus objeciones a sus planes, lo que llevó a los líderes de la UE a considerar represalias.

Tras reunirse con Trump en Davos, Rutte declaró a Reuters el jueves que la OTAN se reuniría con sus altos mandos para determinar lo necesario, y añadió: «No me cabe duda de que podemos hacerlo con bastante rapidez. Sin duda, espero que sea en 2026, incluso a principios de 2026».

El secretario general de la OTAN dijo anteriormente en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que había tenido una "muy buena discusión" con Trump sobre cómo los miembros de la alianza de defensa transatlántica podrían reforzar la seguridad del Ártico.

"Una línea de trabajo que surgió ayer... es asegurarnos, en lo que respecta a Groenlandia, en particular, de que los chinos y los rusos no obtengan acceso a la economía de Groenlandia [ni] militarmente a Groenlandia", dijo.

El principal comandante militar de la OTAN en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, afirmó que la alianza aún no había recibido orientación política, pero que estaba "reflexionando sobre cómo nos organizaríamos para ello. No se ha iniciado la planificación, pero estamos listos".

Está previsto que los líderes de la UE se reúnan en Bruselas más tarde el jueves para una reunión de emergencia para discutir cómo manejar al impredecible presidente estadounidense en medio de una fuerte sensación de que los lazos transatlánticos han sido gravemente dañados por su apropiación de Groenlandia.

Los gobiernos de la UE, sacudidos por la incertidumbre, siguen temerosos de otro cambio abrupto de opinión por parte de Trump, a quien muchos en las capitales nacionales y en Bruselas consideran un avaro al que el bloque tendrá que enfrentarse tarde o temprano.

Trump ha dicho repetidamente que Estados Unidos necesita tomar el control de Groenlandia por "seguridad nacional", a pesar de que ya tiene una base militar en la isla y un acuerdo bilateral con Dinamarca que le permite expandir significativamente su presencia allí.

Los medios de comunicación sugirieron que el acuerdo del miércoles podría girar en torno a una renegociación del pacto de defensa de 1951, actualizado en 2004 para tener en cuenta el autogobierno groenlandés. Estados Unidos tiene una base en Groenlandia: la base espacial de Pituffik.

Frederiksen dijo que Dinamarca deseaba "continuar un diálogo constructivo con sus aliados sobre las formas de fortalecer la seguridad en el Ártico, incluido el Golden Dome [sistema de defensa contra misiles] de Estados Unidos, siempre que esto se haga respetando nuestra integridad territorial".

Los funcionarios europeos recibieron con cautela la noticia de un supuesto acuerdo. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se atribuyó una suerte de victoria, afirmando que Roma «siempre ha mantenido la importancia de seguir fomentando el diálogo» entre los aliados.

El primer ministro holandés, Dick Schoof, dijo que era "positivo que ahora estemos en el camino hacia la desescalada", pero agregó que Estados Unidos, Canadá y Europa deben ahora "continuar trabajando juntos dentro de la OTAN para fortalecer la seguridad en la región del Ártico".

El canciller alemán, Friedrich Merz, celebró el cambio de discurso de Trump. «A pesar de toda la frustración y la ira de los últimos meses, no descartemos apresuradamente la alianza transatlántica», declaró en un discurso en Davos.

Nosotros, los europeos y los alemanes, sabemos lo valiosa que es la confianza depositada en la OTAN. En una era de grandes potencias, Estados Unidos también dependerá de esta confianza. Es su ventaja competitiva decisiva, y la nuestra, añadió Merz.

El ministro de finanzas francés, Roland Lescure, afirmó que el anuncio era «una primera señal positiva de que las cosas van por buen camino. La palabra clave de las últimas 48 horas ha sido desescalada. Ahora mismo, estamos desescalando».

La ministra sueca de Asuntos Exteriores, Maria Stenergard, sugirió que la resistencia de los aliados de Dinamarca había tenido un efecto. Los líderes europeos se habían unido para criticar lo que el presidente francés, Emmanuel Macron, llamó el «nuevo colonialismo» de Trump.

El bloque también propuso medidas económicas de represalia, incluidos aranceles a importaciones estadounidenses por valor de 93.000 millones de euros (80.000 millones de libras) y la "gran bazuca" del bloque, su "instrumento anticoerción", que limitaría el acceso de Estados Unidos a los mercados europeos, incluidas las inversiones y los servicios digitales.

Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, afirmó que la UE debía alzar la voz contra Trump. "El silencio es demasiado ambiguo, demasiado peligroso", declaró. "Si Europa guarda silencio ante Trump, alimenta el miedo".

Un diplomático europeo coincidió en que la fuerte reacción de la UE había influido en Trump. «La firmeza y la unidad de la UE han contribuido a que cambie de postura», afirmó. «Obviamente, también la presión política interna en EE. UU. y la reacción del mercado».

Sin embargo, el vicecanciller alemán, Lars Klingbeil, afirmó que Europa «debería esperar a ver qué acuerdos sustanciales se alcanzan. Sea cual sea la solución que se encuentre ahora, todos deben comprender que no podemos quedarnos de brazos cruzados, relajarnos y darnos por satisfechos».

La iniciativa de Trump sobre Groenlandia, planteada por primera vez en 2019, se ha intensificado drásticamente en las últimas semanas, y el presidente ha dicho que Estados Unidos tomaría el control de la enorme isla ártica "de una forma u otra" , y: "¡Ahora es el momento y se hará!".