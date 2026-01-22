Donald Trump termina su primer año con economía estable en EE.UU.

A pesar de todo el caos que ha habido por el camino, el primer año del regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca está terminando con una economía que, según la mayoría de las medidas convencionales, se parece mucho a la que heredó. El desempleo es bajo, el gasto de los consumidores es fuerte y la inflación es persistentemente alta, pero mejora de manera gradual.

Los aranceles, la política económica emblemática de Trump, no han desencadenado el renacimiento manufacturero que prometió, pero tampoco han provocado el repunte de la inflación que muchos pronosticadores temían. El mercado bursátil se tambaleó y alcanzó una ganancia sólida, aunque no espectacular, del 16 por ciento. Los analistas que empezaron el año 2025 con la advertencia de los peligros de la incertidumbre, lo terminaron destacando la sorprendente resistencia de la economía estadounidense.

Efectos de las políticas de Trump en la economía

Sin embargo, sería un error pensar que las medidas de Trump han dejado indemne a la economía. Mucho más que en sus primeros cuatro años en el cargo, Trump inició su segundo mandato con lo que equivale a un asalto sin cuartel a muchas de las instituciones y paradigmas políticos que los líderes de los dos principales partidos políticos consideran desde hace tiempo los cimientos de la fortaleza económica estadounidense.

Ha intentado socavar la independencia de la Reserva Federal, ha despedido al director de la Oficina de Estadísticas Laborales, una agencia que recopila datos económicos clave, y ha recortado la financiación de las universidades que llevan a cabo gran parte de la investigación científica de vanguardia del país. Ha intervenido en tratos comerciales privados, ha tomado participaciones en empresas privadas y ha amenazado a ejecutivos de empresas que no adoptan adecuadamente sus prioridades de políticas. Ha restringido drásticamente la migración, ha cuestionado el valor de las alianzas de Estados Unidos y ha impuesto aranceles punitivos tanto a amigos como a adversarios.

Críticas de economistas sobre las políticas de Trump

Muchas de esas medidas son impugnadas ante los tribunales, y futuros presidentes podrían dar marcha atrás al menos a algunas de las políticas del gobierno actual. Pero economistas de todo el espectro ideológico advierten que Trump está poniendo al país en una senda que, a largo plazo, dejará la economía menos dinámica, el sistema financiero menos estable y a los estadounidenses menos prósperos en las próximas décadas. "Estamos debilitando la salsa especial que hizo tan grande a Estados Unidos", dijo Kimberly Clausing, economista de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles.

Clausing trabajó en el Departamento del Tesoro durante el gobierno de Joe Biden. Pero sus preocupaciones son compartidas por muchos economistas de la derecha, incluidos algunos que han trabajado para Trump. Vance Ginn, quien fue economista jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto durante el primer mandato de Trump, elogió los esfuerzos del gobierno por eliminar normativas y reducir los impuestos de empresas. Pero dijo que los beneficios de esas medidas se ven superados por los costos de sus políticas sobre comercio y migración, su incapacidad para frenar el déficit federal y su intervención en el sector privado.