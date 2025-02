Trump retira a Estados Unidos del consejo de derechos humanos de la ONU

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que sacará a su país del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como terminar con su envío de ayuda a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

El mandatario tomó la desecación afirmando que a pesar de la noble misión de la ONU, esta no a podio lograr sus objetivos.

"Siempre he sentido que la ONU tiene un enorme potencial, pero no está cumpliendo con él en este momento. Durante mucho tiempo ha sido ineficaz. Hay grandes esperanzas en ella, pero, para ser honesto, no está bien gestionada", declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca.

Asimismo, el mandatario acuso que las naciones unidas ha sido "injusta" en contra de Israel, al acusar a la nación del medio oriente de cometer crímenes contra los derechos humanos, pero permite que China, Irán y Cuba no sean denunciados.

Esta orden de Trump fue emitida antes de sostener un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.