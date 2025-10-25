Detenido vidente brasileño por fraude y extorsión esotérica

Un vidente brasileño fue detenido por la policía local bajo la acusación de fraude y extorsión, tras utilizar una elaborada y manipuladora estrategia que involucraba la amenaza de "espíritus malignos" para despojar de grandes sumas de dinero a sus víctimas. El incidente subraya la vulnerabilidad de las personas que recurren a servicios esotéricos.

El autodenominado vidente, cuya identidad no fue revelada de inmediato por las autoridades, operaba bajo la promesa de resolver problemas personales, financieros y de salud, pero rápidamente recurría a la coacción una vez establecida la confianza con los clientes.

El Esquema de Extorsión Espiritual

Según la investigación, el vidente orquestaba un esquema en el que, después de las primeras consultas, diagnosticaba a las víctimas con "posesiones" o "maldiciones" enviadas por "espíritus malignos". A partir de ese momento, el sujeto exigía cuantiosas sumas de dinero, alegando que eran absolutamente necesarias para comprar materiales especiales, realizar rituales complejos o pagar costosos exorcismos que neutralizaran las amenazas espirituales.

Las autoridades brasileñas indicaron que varias víctimas, temerosas por su bienestar y el de sus familias, realizaron múltiples pagos. El fraude se destapó cuando una de las personas afectadas, tras agotar sus recursos y ser presionada para seguir pagando, finalmente presentó una denuncia formal.

La detención del vidente se llevó a cabo en [Ubicación genérica de Brasil, e.g., el sureste del país], y está siendo procesado por los delitos de fraude y extorsión agravada. La policía ha emitido un comunicado para que cualquier otra persona que haya sido víctima de esquemas similares se presente a denunciar.

Este caso sirve como recordatorio de la necesidad de cautela ante cualquier persona que prometa soluciones rápidas a través de métodos esotéricos y, particularmente, ante la exigencia de grandes cantidades de dinero bajo amenazas de cualquier tipo, ya sea física o, como en este caso, de índole espiritual.