Donald Trump impulsa estrategia espacial: regreso a la Luna y Marte

El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, ha formalizado este viernes una ambiciosa estrategia espacial a través de una nueva orden ejecutiva. El decreto redefine las prioridades de la nación en el cosmos, estableciendo como meta urgente el regreso de astronautas a la superficie lunar para el año 2028, con la mira puesta en misiones tripuladas hacia Marte en la siguiente década.

La nueva estrategia espacial de Donald Trump establece un regreso a la Luna para 2028.

Esta directriz busca consolidar la superioridad tecnológica de Estados Unidos frente a competidores estratégicos, especialmente China. El plan no se limita a un alunizaje simbólico; proyecta la construcción de una base permanente en la Luna para 2030, sentando las bases de una economía espacial que incluya el despliegue de tecnología nuclear para suministro energético en el polo sur lunar. Asimismo, se contempla la transición de la Estación Espacial Internacional hacia plataformas operadas por empresas comerciales estadounidenses.

Para financiar esta visión, el documento instruye a las agencias federales a fomentar la inversión privada, con el objetivo de captar al menos 50 mil millones de dólares en los próximos tres años. Sin embargo, el ambicioso calendario enfrenta un panorama financiero incierto, ya que la propuesta presupuestaria para el año fiscal 2026 contempla una reducción del 25 por ciento en los fondos destinados a la NASA. Este recorte ha generado preocupación en la comunidad científica, que advierte sobre los riesgos de priorizar tiempos políticos sobre protocolos de seguridad.

La NASA deberá presentar un plan para enfrentar recortes en su presupuesto para 2026.

Ante estos retos, la administración de la NASA deberá presentar en un lapso de 90 días un plan integral para corregir sobrecostos y retrasos. La orden es clara: Estados Unidos debe recuperar la vanguardia en el descubrimiento humano y la protección de sus intereses de seguridad en el espacio cislunar, apostando por una reforma regulatoria profunda que acelere los lanzamientos y modernice la infraestructura espacial.