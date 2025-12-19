Trump ordena suspender programa DV1 tras tiroteo en Brown

Trump ordena la suspensión del programa de lotería de visas utilizado por sospechoso de asesinato

Claudio Neves Valente fue encontrado muerto el jueves por la noche tras infligirse una herida de bala en un almacén de Salem, New Hampshire. Donald Trump ha ordenado la suspensión del programa de lotería de visas utilizado por el sospechoso del asesinato de dos estudiantes de la Universidad de Brown y un profesor del MIT para ingresar a Estados Unidos.

"Este individuo atroz nunca debió haber entrado a nuestro país", declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un comunicado nocturno en X. "Por orden del presidente Trump, estoy ordenando de inmediato al USCIS que suspenda el programa DV1 para garantizar que ningún otro estadounidense se vea perjudicado por este desastroso programa".

Acciones de la autoridad

Claudio Neves Valente, de 48 años y oriundo de Portugal, recibió una visa de inmigrante de diversidad (DV1) en 2017 y obtuvo una tarjeta verde meses después. Neves Valente fue encontrado muerto el jueves por la noche tras infligirse una herida de bala en un almacén de Salem, New Hampshire. Era el principal sospechoso del tiroteo masivo del 13 de diciembre en el que murieron los estudiantes de Brown, Ella Cook y Mukhammad Aziz Umurzokov, y otros nueve resultaron heridos, así como del asesinato del profesor de ciencias nucleares del MIT, Nuno Loureiro, el 15 de diciembre.

Detalles confirmados

El sospechoso se inscribió en un programa de posgrado de física en Brown durante el año escolar 2000-2001, tomó una licencia en abril y se retiró formalmente de la universidad Ivy League en 2003. No se sabe con certeza dónde vivió Neves Valente ni qué hacía entre 2017 y el tiroteo del sábado en Brown. Su última dirección conocida fue en Miami, Florida.

El programa DV1, autorizado por la Ley de Inmigración de 1990, proporciona hasta 50.000 visas al año utilizando una fórmula para priorizar a los solicitantes de países con bajos niveles de emigración a los EE. UU. durante los cinco años anteriores. Casi 20 millones de personas solicitaron participar en la lotería de visas de 2025, y más de 131.000 ganadores y cónyuges fueron seleccionados. Los ciudadanos portugueses recibieron 38 plazas.

Impacto en la comunidad

Trump había pedido anteriormente el fin del programa después de un ataque en 2017 en el Bajo Manhattan, cuando el ciudadano uzbeko Sayfullo Saipov mató a ocho personas e hirió a otras 11 cuando conducía una camioneta por un sendero para bicicletas lleno de gente a lo largo del río Hudson. Saipov fue declarado culpable en enero de 2023 de asesinato y otros cargos y sentenciado a ocho cadenas perpetuas más 260 años.