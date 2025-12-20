DOJ libera archivos de Jeffrey Epstein: fotos de celebridades impactan

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos liberó este viernes el primer paquete masivo de archivos relacionados con el caso del financiero Jeffrey Epstein, cumpliendo con la ley de desclasificación aprobada recientemente por el Congreso. La publicación, que consta de una vasta biblioteca digital, ha causado un impacto mediático inmediato al incluir fotografías inéditas de figuras de talla mundial como el cantante Michael Jackson, el expresidente Bill Clinton y el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger.

Las imágenes difundidas a través del portal oficial justice.gov/epstein muestran a estas celebridades en entornos que el DOJ describe como "cercanos y amistosos" junto a Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell. Aunque la presencia de algunos de estos nombres en los diarios de vuelo ya era conocida, las fotografías aportan una nueva dimensión visual a sus vínculos con el magnate fallecido en 2019.

Censura y Advertencias del Departamento de Justicia

Pese a la magnitud de la filtración, el gobierno estadounidense advirtió que el material no es apto para todo público. "Parte del contenido incluye descripciones de agresiones sexuales. Ciertas secciones podrían no ser apropiadas", señaló el comunicado del Departamento de Justicia. Además, se confirmó que numerosas páginas y documentos contienen censuras estratégicas para proteger la identidad de las víctimas y de testigos que colaboraron en las investigaciones.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, explicó que el volumen total de la información asciende a más de 300 gigabytes entre videos, audios y documentos de texto. Debido a esta carga masiva, la liberación será gradual, previendo la publicación de "varios cientos de miles de archivos más" durante las próximas semanas.

El Papel de Donald Trump

El presidente Donald Trump, quien inicialmente mostró reticencias para apoyar la apertura total de estos archivos, terminó ratificando la ley tras la presión unánime del Congreso. Trump, cuyo nombre aparece reiteradamente en la documentación debido a su antigua amistad con Epstein en Palm Beach, ha reiterado que cortó toda relación con él en 2004, años antes de las acusaciones formales de prostitución infantil que llevaron al financiero a prisión.

La desclasificación de estos archivos promete ser uno de los eventos judiciales y políticos más trascendentales de finales de 2025, a medida que el público y los medios analizan la red de contactos que permitió a Epstein operar su estructura criminal durante décadas.