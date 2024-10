Evo Morales amenaza con una guerra civil si es arrestado

En medio de una alta tensión política en Bolivia, el expresidente, Evo Morales, amenazo que en caso de que este sea arrestado por las autoridades de su país, sus seguidores iniciaran una revuelta armada, incluso señalo que las fuerzas armadas se pondrían revelar.

Evo Morales asegura que policías y soldados le han jurado lealtad, ignorando al actual presidente, Luis Arce.

"Yo tal vez puedo exagerar pero puedo asegurar que hay un levantamiento, tengo audios que me llegan de militares y policías, militares que me dicen, por una parte, ´nos estamos amotinando, no vamos a seguir´, porque están cambiando al mando rápidamente", dijo Morales al tiempo que aseguró que los movimientos indígenas y los campesinos evistas organizarán su propia "rebelión contra la traición de Lucho (Arce)".

Morales también se refirió al incidente del pasado domingo y acusó al Gobierno de intentar asesinarlo por medio de "agentes del Estado" que dispararon "14 veces" contra el vehículo en el que viajaba.

Sus dichos, sin embargo, contradicen la versión oficial que sostiene que el político "escapó" de un control rutinario antidrogas en una ruta en el Trópico de Cochabamba y, posteriormente, "disparó" a varios agentes de la Policía.