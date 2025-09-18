Trágico fallecimiento de Brad Everett Young, actor de Grey's Anatomy

Accidente mortal: Muere Brad Everett Young, fotógrafo y actor de Grey´s Anatomy.

Se dio a conocer la muerte a los 46 años de edad de Brad Everett Young, fotógrafo y actor de varias series y películas, incluyendo la longeva Grey´s Anatomy.

Brad Everett Young murió el pasado 14 de septiembre; sin embargo es hasta este momento que la familia y el publicista dieron a conocer la noticia.

¿De qué murió Brad Everett Young?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Brad Everett Young murió en un trágico accidente automovilístico. El actor de Grey´s Anatomy iba solo en la Autopista 134, en Los Ángeles, el pasado 14 de septiembre, cuando fue impactado por un vehículo que transitaba en sentido contrario por su mismo carril.

Lamentablemente, las heridas de Brad Everett Young eran demasiado profundas y graves, mismas que le produjeron una muerte instantánea en el lugar del accidente; el otro conductor fue hospitalizado.