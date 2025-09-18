Suspenden programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Charlie Kirk

Suspenden el programa de Jimmy Kimmel por comentarios polémicos sobre Charlie Kirk

LOS ÁNGELES – La cadena ABC ha anunciado la suspensión indefinida del popular programa nocturno "Jimmy Kimmel Live!" tras los comentarios que el presentador hizo sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. La decisión se produjo después de que Nexstar Media, una de las mayores redes de canales afiliados, comunicara que no transmitiría el programa debido a las polémicas declaraciones de Kimmel, intensificando la ola de consecuencias que se desatan en el país a raíz de la muerte de Kirk.

Durante su monólogo, Jimmy Kimmel criticó a los republicanos por, supuestamente, intentar sacar "ventajas políticas" de la muerte de Kirk. Sus comentarios se volvieron virales y generaron un gran revuelo en las redes sociales. Lo más controversial fue el fragmento en el que se burló de la forma en que el presidente Donald Trump manejó una pregunta sobre el asesinato. Kimmel reprodujo un clip de Trump respondiendo "creo que muy bien" a una pregunta sobre cómo lidiaba con el asesinato, antes de cambiar rápidamente de tema para hablar sobre la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca.

La reacción no se hizo esperar. Nexstar Media emitió un comunicado oficial en el que "se opone firmemente" a los comentarios de Kimmel, anunciando que reemplazaría su programa con otra programación. Este hecho ha puesto en el centro del debate la línea entre la sátira política y la ofensa, especialmente en un momento de alta sensibilidad en Estados Unidos. La suspensión del programa de Jimmy Kimmel resalta la creciente presión que enfrentan las figuras públicas cuando abordan temas tan delicados.

La polémica por los comentarios de Jimmy Kimmel sobre Charlie Kirk es un ejemplo más de cómo la censura y las consecuencias profesionales están afectando a periodistas, profesores y personalidades de la televisión tras el asesinato. Mientras que algunos defienden la libertad de expresión de Kimmel, otros aplauden la decisión de ABC y Nexstar de tomar medidas drásticas. La suspensión del late-night show de uno de los comediantes más conocidos de Estados Unidos marca un precedente en el volátil clima político actual.