Fallece influencer brasileña tras caer de un rascacielos en Dubái

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Una conocida creadora de contenido e influencer de origen brasileño falleció trágicamente tras caer desde el piso 27 de un rascacielos ubicado en una de las zonas más exclusivas de Dubái. El lamentable acontecimiento, que ha conmocionado a sus millones de seguidores en las plataformas digitales y a la comunidad internacional, se registró durante las últimas horas en el complejo residencial donde la joven se encontraba hospedada temporalmente mientras realizaba proyectos profesionales y turísticos en el Medio Oriente.

De acuerdo con los primeros reportes emitidos por los cuerpos de emergencia y la policía local de Dubái, el cuerpo de la creadora de contenido fue localizado en las inmediaciones de la base del edificio tras una alerta ciudadana. Los paramédicos que arribaron de inmediato al sitio del siniestro confirmaron que la ciudadana sudamericana ya no presentaba signos vitales debido a la severidad del impacto, procediendo de inmediato al acordonamiento del área para permitir las labores de los servicios forenses.

Acciones de la autoridad

Las autoridades policiales de los Emiratos Árabes Unidos han abierto una carpeta de investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias precisas que provocaron la caída desde el balcón del departamento. Hasta el momento, los peritajes iniciales y las declaraciones de posibles testigos no descartan ninguna línea de investigación, evaluando si el suceso obedeció a un trágico accidente doméstico, un descuido al intentar capturar material audiovisual para sus redes sociales o si existieron factores externos involucrados en la escena.

Reacciones en redes sociales

Por su parte, el Consulado General de Brasil en Dubái activó de inmediato los protocolos de asistencia consular correspondientes para ponerse en comunicación con los familiares de la víctima en el país sudamericano y coordinar las rigurosas tareas de repatriación de los restos. La trágica noticia generó una oleada de mensajes de consternación, condolencias y homenajes en los perfiles oficiales de la influencer, donde colegas del medio digital y seguidores lamentaron profundamente la pérdida de la joven creadora de tendencias.