Trump advierte con enviar Guardia Nacional ante caos en aeropuertos de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que evalúa desplegar a la Guardia Nacional en aeropuertos del país si continúan las largas filas y retrasos provocados por la escasez de personal, en medio del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional.

La problemática se ha intensificado debido a la falta de agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), lo que ha generado caos en distintas terminales aéreas. Ante este escenario, el mandatario anunció el envío de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a 13 aeropuertos como medida para reforzar las operaciones y tratar de normalizar la situación.

Trump destacó la intervención de estos elementos federales y aseguró que, en caso de que no sea suficiente para controlar la situación, recurrirá a una respuesta mayor. “Si eso no basta, desplegaré la Guardia Nacional”, afirmó ante medios de comunicación.

El presidente también indicó que fue él quien impulsó la decisión de enviar a los agentes migratorios, propuesta que presentó a Tom Homan, encargado de coordinar las políticas de control migratorio y deportaciones en el país.

Acciones de la autoridad

El cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional se mantiene desde el 14 de febrero, luego de que no se lograra un acuerdo para aprobar su financiamiento, lo que ha derivado en afectaciones operativas, incluyendo la falta de personal en aeropuertos y el incremento en los tiempos de espera para los pasajeros.