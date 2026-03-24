Huevo en campaña: el momento incómodo que sacudió a César Acuña

Lo que parecía una jornada más de campaña terminó convirtiéndose en uno de los momentos más virales —y polémicos— de la política peruana reciente.

El protagonista: César Acuña.

El detonante: un simple huevo.

Un "selfie" que terminó en sorpresa

Durante un evento proselitista en Lima, en plena carrera rumbo a las elecciones de 2026, todo transcurría con normalidad. Simpatizantes, cámaras y discursos rodeaban al candidato de Alianza para el Progreso.

Entonces, un joven se acercó. Vestía incluso una camiseta del partido, lo que le permitió pasar desapercibido entre la multitud. Su excusa: pedir una foto.

Pero en cuestión de segundos, la escena dio un giro inesperado.

Cuando parecía que posaría para el selfie, el joven estrelló un huevo directamente en la cabeza de Acuña y salió corriendo entre la multitud, dejando atrás sorpresa, confusión... y un momento que rápidamente se volvió viral.

Viral, caótico y sin reacción inmediata

El incidente fue captado en video y difundido masivamente en redes sociales. En las imágenes se aprecia algo que generó aún más críticas: la reacción tardía del equipo de seguridad.

Aunque intentaron detener al agresor, este logró escapar en medio del desconcierto general. Incluso el propio Acuña intentó sujetarlo sin éxito.

¿Protesta o simple provocación?

Las reacciones no se hicieron esperar... y estuvieron lejos de ser unánimes.

Algunos calificaron el acto como una falta de respeto y una agresión directa. Otros lo interpretaron como una forma simbólica de protesta contra la clase política.

De hecho, versiones señalan que el ataque podría estar relacionado con inconformidades hacia gestiones pasadas del candidato.

Un episodio en medio de tensión electoral

El incidente ocurre en un contexto particularmente delicado: a pocas semanas de las elecciones presidenciales en Perú, donde la tensión política va en aumento.

Desde el partido, la reacción fue inmediata. Condenaron el hecho, lo calificaron como un acto de violencia y aseguraron que no detendrá la campaña ni el trabajo del candidato.

No es la primera vez

Curiosamente, este no es un caso aislado. Acuña ya había sido víctima de un ataque similar meses antes, también con un huevo durante una actividad política.

Esto abre una pregunta incómoda: ¿se trata de coincidencias o de una señal del clima social que rodea la campaña?

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Más allá del huevo

Más que un simple incidente curioso, el episodio revela algo más profundo: el creciente descontento y la tensión en la política actual.

Un huevo puede parecer inofensivo... pero el mensaje detrás puede ser mucho más contundente.