Fallece presentadora justo el día de su cumpleaños

Una triste noticia conmocionó al mundo del periodismo colombiano: la presentadora Alejandra Gómez falleció el pasado 10 de agosto, justo el día en que celebraba su cumpleaños número 43.

La noticia fue confirmada en vivo durante la emisión del programa Mañana Express, del canal RCN, donde sus compañeros, visiblemente afectados, le rindieron un emotivo homenaje. "Estamos muy consternados. Una mujer sencilla, inquieta y guerrera (...) Su vida se apagó el 10 de agosto, el día de su cumpleaños", expresaron al aire.

Aunque no se han revelado detalles específicos sobre las causas de su fallecimiento, se informó que Alejandra estaba atravesando por un momento de crisis, lo que ha generado aún más consternación entre quienes la conocían y seguían su trabajo en televisión.

"Su partida nos duele profundamente, pero su recuerdo quedará vivo en nuestras memorias. Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos. Vuela alto, Alejandra, tu luz seguirá brillando", fue el mensaje con el que sus colegas despidieron a la comunicadora.

Alejandra Gómez será recordada por su profesionalismo, energía y carisma en la pantalla, cualidades que la convirtieron en una figura querida en los hogares colombianos.