Familiares de marinos del Crucero Moskva piden justicia a Putin

Después del hundimiento del Crucero Moskva, familiares del buque ruso, piden al gobierno de Vladimir Putin, que se diga la verdad sobre la tragedia y entregar los cuerpos de sus familiares.

El gobierno de Rusia sigue manteniendo en profundo secreto el numero de muertos, así como no reconocer que la causa de la tragedia fue un ataque ucraniano, por el momento Moscú solo reconoce la muerte de dos marinos.

Familiares de los marinos han sido muy vocales dentro de Rusia y a medios extranjeros, al pedir que se confirme en donde se encuentran los marinos, los cuales al ser conscriptos no deberían ser parte de la batalla.

Dimitry Shkrebets, padre de uno de los marinos desaparecidos, a sido uno de los padres mas vocales por la causa, señalo que en Crimea se encuentran 200 marinos heridos.

"Observamos a todos los chicos quemados", le dijo a Insider. "No puedo decirte lo difícil que fue, pero no pude encontrar al mío. Solo había 200 personas y había más de 500 a bordo del crucero. ¿Dónde estaban los demás? Buscamos en Krasnodar y en todas partes, llamamos a todos los lugares, pero no pudimos encontrarlo".

La tragedia del Crucero recuerda a del Submarino krusk, el cual fue un submarino nuclear, el cual, tras un accidente cobro la vida de 188 marinos rusos en el años 2000.