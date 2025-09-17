FBI confirma a Tyler Robinson como asesino de Charlie Kirk: Confesó el crimen

Washington, D.C. – Las autoridades federales han confirmado que Tyler Robinson, un joven de 22 años, es el autor del homicidio de Charlie Kirk, figura política afín al expresidente Donald Trump. La declaración fue hecha por el director del FBI, Kash Patel, tras analizar evidencias contundentes que vinculan directamente al sospechoso con el crimen.

Según Patel, los resultados forenses revelaron que el ADN de Robinson fue hallado tanto en una toalla que envolvía el arma homicida como en un destornillador encontrado en la escena del crimen, específicamente en la azotea donde ocurrió el ataque.

La confirmación oficial fue acompañada de una rueda de prensa encabezada por el gobernador de Utah, Spencer Cox, quien celebró la detención del sospechoso. "Damas y caballeros, lo tenemos", declaró al presentar los avances del caso. Aclaró además que, con base en la información actual, se presume que Robinson actuó solo.

Un detalle crucial surgió cuando se dio a conocer que Robinson confesó el ataque en mensajes enviados a su compañero de cuarto. En ellos detallaba los pasos previos al atentado, incluyendo el uso del arma, la vigilancia del lugar y su intento por mantener en secreto sus acciones. Incluso, bajo el teclado de su computadora, dejó una nota donde expresó su intención: "Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar".

La información clave llegó cuando Robinson contactó a un conocido de la familia, insinuando su responsabilidad en el ataque. Esa confesión fue la que condujo a las autoridades a su arresto, según confirmó CNN citando fuentes cercanas a la investigación.

Donald Trump también confirmó en una entrevista la detención del sospechoso, quien ya se encuentra bajo custodia y siendo interrogado.

Aunque las autoridades creen que Robinson actuó por cuenta propia, la investigación se mantiene abierta para esclarecer completamente los motivos y posibles vínculos adicionales.