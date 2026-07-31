Crisis migratoria en Ceuta: 50,000 inmigrantes ilegales llegan en un día

Miles de migrantes africanos ilegales invaden el enclave español de Ceuta. Una oleada sin precedentes de casi 50,000 inmigrantes ilegales procedentes de África ha inundado el enclave español de Ceuta, lo que ha llevado a España a desplegar a sus militares, mientras los lugareños comparan la invasión con un 'apocalipsis'.

Los desgarradores informes de los medios locales revelan que los residentes y comerciantes de Ceuta, un territorio español situado en la costa norteafricana, están aterrorizados de abrir sus puertas ante la avalancha de migrantes, muchos de los cuales llegaron vestidos únicamente con trajes de baño y sin un céntimo ni pertenencias. 'Negocios cerrados. Tiendas cerradas porque si abres un negocio, se llena de gente... Tenemos miedo. Las calles están abarrotadas. No hay medidas de seguridad. Es un sálvese quien pueda. No nos dan ninguna ayuda', declaró a RTVE, medio de comunicación estatal español, un aterrorizado dueño de un restaurante del centro que prefirió permanecer en el anonimato.

Impacto en la comunidad

Este alarmante aumento se produce tras un fallo del Tribunal Supremo español a principios de este mes, que dictaminó que los migrantes interceptados en el mar cuando intentan llegar a Ceuta o Melilla, otra ciudad autónoma española en el norte de Marruecos, no pueden ser expulsados en virtud del régimen especial de rechazo de fronteras de los enclaves. 'Desde la sentencia del Tribunal Supremo, la situación ha ido mejorando poco a poco, pero hoy ha sido una explosión', declaró el jueves a Reuters un portavoz de la Guardia Civil española.

Acciones de la autoridad

El Ministerio del Interior español estimó el viernes que alrededor de 49,000 personas habían cruzado por mar y tierra desde Marruecos en las últimas 24 horas, un mar de gente que representa casi el 60% de la población de Ceuta, que asciende a 85,000 habitantes.