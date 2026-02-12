Congreso de EE.UU. acusa al Fiscal General por encubrimiento en caso Epstein

En una audiencia que ha escalado las tensiones políticas en el Capitolio, un grupo de legisladores de la Cámara de Representantes lanzó duras acusaciones contra el Fiscal General de EE.UU., señalándolo de presunto encubrimiento y obstrucción de la justicia en la investigación del caso Jeffrey Epstein. Los congresistas aseguran que el Departamento de Justicia ha retenido deliberadamente documentos clave que vinculan a figuras de alto perfil con la red de tráfico de menores del fallecido financista.

La controversia estalla tras la filtración de nuevos registros que sugieren que la investigación fue "limitada intencionalmente" para proteger intereses políticos y económicos de élite, tanto nacionales como extranjeros.

¿Qué acusaciones se presentan contra el Fiscal General?

Los legisladores, encabezados por miembros de los comités de Supervisión y Justicia, presentaron los siguientes argumentos:

Bloqueo de evidencia: Acusan al Fiscal General de negarse a entregar grabaciones y diarios incautados en las propiedades de Epstein que no han visto la luz pública desde su muerte en 2019.

Inacción contra cómplices: Los congresistas cuestionan por qué, a casi siete años de los eventos principales, no se han emitido nuevas órdenes de arresto contra otros presuntos colaboradores identificados en los testimonios de las víctimas.

Exigencia de un Fiscal Especial: La oposición ha solicitado formalmente la designación de un fiscal independiente para revisar la actuación del Departamento de Justicia, argumentando que existe un conflicto de interés insalvable.

Un clima de alta tensión institucional

Este escándalo en Washington coincide con una agenda internacional y nacional de gran impacto este 12 de febrero:

La respuesta del Departamento de Justicia

El Fiscal General ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas de "políticamente motivadas". En un breve comunicado, el Departamento de Justicia aseguró que la investigación permanece abierta y que la divulgación de ciertos materiales podría comprometer procesos judiciales en curso.

Sin embargo, la presión pública ha crecido, especialmente tras el reciente arresto del exolímpico Ryan Wedding por el FBI, lo que ha puesto a las agencias de inteligencia bajo un escrutinio mayor sobre su efectividad en casos de alto impacto.