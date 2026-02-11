Donald Trump y Sarah B. Rogers atacan políticas migratorias en Europa

Trump se alía oficialmente con la extrema derecha europea en ataques a políticas migratorias.

Mientras Donald Trump redoblaba su guerra de palabras contra la Unión Europea y la OTAN en las últimas semanas, una alta funcionaria del Departamento de Estado, Sarah B. Rogers, atacaba públicamente las políticas sobre discurso de odio e inmigración de supuestos aliados de Estados Unidos y promovía partidos de extrema derecha en el extranjero.

Se podría decir que Rogers se ha convertido en la cara visible de la creciente hostilidad de la administración Trump hacia las democracias liberales europeas.

Desde que asumió el cargo en octubre, se ha reunido con políticos europeos de extrema derecha, ha criticado los procesos judiciales en virtud de las antiguas leyes contra la incitación al odio y ha alardeado en línea de las sanciones impuestas a quienes critican la incitación al odio y la desinformación en las grandes plataformas tecnológicas estadounidenses.

Rogers es subsecretaria de Estado para diplomacia pública, uno de los diez cargos más importantes del Departamento de Estado que se creó en 1999 para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y el público extranjero, a diferencia de los gobiernos y diplomáticos extranjeros.

Rogers, sin embargo, parece estar preocupada por ganarse a un sector particular de la opinión pública extranjera.

Sus recientes publicaciones en Twitter/X incluyen una caracterización de los inmigrantes en Alemania como "hordas de violadores bárbaros", un comentario sobre Suecia que aparentemente vincula la violencia sexual con la política de inmigración ("Si a su gobierno le importara la ´seguridad de las mujeres´, tendría una política migratoria diferente"), y la recitación de la opinión de que "los defensores de la inmigración ilimitada del tercer mundo han controlado durante mucho tiempo una parte desproporcionada de la producción oficial de conocimiento".

En sus publicaciones en redes sociales, Rogers escribió que sería difamatorio llamar a su publicación sobre los migrantes alemanes una descripción de todos los ´migrantes alemanes´. En cambio, describe a quienes agredieron a cientos de víctimas en Colonia, y que, entre las pocas opciones de vocabulario disponibles, ´horda de violadores bárbaros´ es una forma razonable de describir a los atacantes de Colonia, y ciertamente no debería ser ilegal decirlo.

Rogers agregó que el contexto del comentario sobre Suecia fue "una serie de compromisos mediáticos en los que se ofreció la ´seguridad de las mujeres´ como excusa para censurar Internet", y que por "´producción oficial de conocimiento´ me refiero a medios de prestigio, la academia, ONG clave y sus financiadores burocráticos".

Los observadores expertos de la extrema derecha europea dijeron que comentarios como el de Rogers reflejaban una decisión de la administración Trump de apoyar esos movimientos.

Léonie de Jonge, profesora de investigación sobre extremismo de extrema derecha en la Universidad de Tubinga, que ha publicado una extensa investigación sobre la extrema derecha europea, dijo: "La administración Trump tiene un interés personal en fortalecer los movimientos antidemocráticos en el extranjero, ya que hacerlo ayuda a promover su propia agenda al tiempo que otorga legitimidad a estos actores y sus actividades".

Georgios Samaras, profesor de políticas públicas en el King´s College de Londres, quien ha publicado una extensa investigación sobre la extrema derecha europea, afirmó que, tras los disturbios del 6 de enero en el Capitolio, el desprecio de Trump por las instituciones tradicionales dejó de ser táctico y se convirtió en una identidad de gobierno. Durante los cuatro años que pasó fuera de la Casa Blanca, se consolidó hasta convertirse en una postura que trata la restricción, el escrutinio y el pluralismo como enemigos.

Samaras añadió: «Su simpatía por los movimientos de extrema derecha en Europa se inscribe en esa misma lógica. Es exportación cultural y proyección de poder».

Desde que asumió su cargo, Rogers ha tendido una mano amistosa a la extrema derecha europea.

La semana pasada, el Financial Times informó que Rogers se había reunido con partidos de oposición de derecha en toda Europa con la misión de "financiar centros de estudios y organizaciones benéficas alineados con MAGA en toda Europa".

El periódico citó a un miembro de alto rango del partido Reformista de extrema derecha del Reino Unido que había asistido a una de esas reuniones y dijo que Rogers "tenía un fondo secreto del Departamento de Estado para hacer funcionar cosas al estilo MAGA en varios lugares" y estaba ansioso por "financiar organizaciones europeas para socavar las políticas gubernamentales."