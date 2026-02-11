Reanudan vuelos en El Paso tras cierre por alerta de seguridad

EE.UU. reanuda vuelos desde El Paso, Texas, tras cierre temporal por alerta de seguridad

EL PASO, Texas (AP) — Tras horas de incertidumbre y una suspensión total de operaciones que afectó a miles de viajeros, las autoridades de Estados Unidos ordenaron la reanudación inmediata de los vuelos comerciales y de carga desde el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas. El cierre, que había sido implementado como una medida de precaución ante una amenaza de seguridad no especificada y tensiones logísticas en la frontera, fue levantado esta mañana tras una revisión exhaustiva de los protocolos.

La reapertura ocurre en un momento de alta sensibilidad diplomática, mientras las delegaciones de México y Estados Unidos se preparan para su cumbre ministerial en Washington para discutir temas de seguridad y migración.

¿Qué motivó el cierre y la marcha atrás?

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no detalló la naturaleza exacta de la amenaza inicial, fuentes cercanas a la administración sugieren que la medida se debió a un fallo en los sistemas de vigilancia fronteriza y un incremento inusual en la actividad de drones en el espacio aéreo restringido.

Impacto inmediato: Cientos de vuelos fueron desviados a aeropuertos cercanos como Albuquerque y Tucson, generando un efecto dominó en las conexiones hacia ciudades mexicanas como Ciudad Juárez y Monterrey.

La rectificación: La Administración Federal de Aviación (FAA) determinó que las condiciones eran aptas para operar nuevamente, priorizando la normalización del flujo comercial y humano en una de las puertas de entrada más importantes del país.

Contexto: Un febrero de tensiones y diplomacia

La reactivación de los vuelos en El Paso se da en el marco de eventos clave en la región:

Seguridad Binacional: La cumbre en Washington de este mes busca definir estrategias contra el fentanilo y el tráfico de armas, temas que suelen impactar directamente la operatividad de los puertos y aeropuertos fronterizos.

Economía y Deporte: Con la aprobación de las monedas conmemorativas del Mundial 2026 por parte de la Cámara de Diputados en México, la logística transfronteriza está bajo la lupa para garantizar el libre tránsito de cara a la justa deportiva.

Justicia Internacional: El reciente arresto del exolímpico Ryan Wedding ha mantenido a las agencias de inteligencia de ambos países en alerta máxima, reforzando la vigilancia en puntos estratégicos como Texas.

Recomendaciones para viajeros

Se exhorta a los pasajeros que tengan vuelos programados desde o hacia El Paso a:

Verificar el estatus de su vuelo: Muchas aerolíneas están reprogramando las salidas canceladas durante el cierre.

Llegar con anticipación: Se esperan filas más largas de lo habitual debido al reforzamiento de los filtros de seguridad tras el incidente.