León XIV inicia su visita apostólica en Argentina: Javier Milei lo recibe

BUENOS AIRES — El papa León XIV arribó este domingo a Argentina para encabezar una visita apostólica de cuatro días, marcando el primer viaje de un pontífice a dicho país suramericano en casi cuatro décadas tras la histórica gira efectuada por Juan Pablo II en 1987.

Procedente de Uruguay, la aeronave comercial que trasladó al jefe de la Iglesia Católica aterrizó por la tarde en el aeroparque Jorge Newbery de la capital argentina, donde fue recibido al pie de la escalerilla por el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, acompañados por la cúpula eclesiástica local e integrantes de las Fuerzas Armadas.

Detalles confirmados

El recorrido apostólico de León XIV en territorio argentino, organizado bajo el lema institucional "Bienvenidos todos: vayan y anuncien", contempla actividades pastorales y gubernamentales proyectadas hasta el próximo miércoles. De forma simultánea a la llegada del jerarca vaticano, las comunidades parroquiales de la archidiócesis de Buenos Aires activaron el repique generalizado de campanas en señal de bienvenida.

Acciones de la autoridad

Paralelamente al desembarco del pontífice, la Secretaría de Inteligencia de Estado del gobierno argentino confirmó la detención preventiva de un individuo acusado de formular amenazas de muerte contra la integridad del papa. Las labores operativas coordinadas por las autoridades judiciales derivaron en el aseguramiento de un hombre de 49 años en las inmediaciones del municipio de Pilar, a quien le incautaron dispositivos telefónicos y equipo informático en el marco de las indagatorias por intimidación pública y conductas de índole terrorista.