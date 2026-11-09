Trump reconoce que su política migratoria fue "demasiado dura" y abre la puerta a negociar con demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al reconocer que su estrategia migratoria pudo haber sido demasiado estricta. Durante una entrevista con el programa 60 Minutes, el mandatario aceptó que las medidas implementadas contra los inmigrantes podrían haber tenido consecuencias negativas para su partido.

Sus declaraciones se producen después de los resultados electorales desfavorables para los republicanos, que, según el texto original, perdieron el control del Congreso y algunas de las gubernaturas más importantes del país.

Al ser cuestionado sobre si su política de deportaciones influyó en estos resultados, Trump reconoció que algunas de sus decisiones pudieron haber afectado su respaldo político.

¿Qué declaró Trump sobre las deportaciones?

Trump reconoce que las deportaciones pudieron ser excesivas. Desde su regreso a la Casa Blanca en 2024, Trump impulsó una estrategia migratoria más estricta, con operativos y redadas encabezados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Durante la conversación televisiva, el presidente defendió parte de sus medidas y aseguró que durante la administración de Joe Biden ingresaron alrededor de 25 millones de inmigrantes en situación irregular a Estados Unidos.

También sostuvo que entre esas personas había delincuentes, narcotraficantes y personas con problemas de salud mental, aunque reconoció que no todos representaban una amenaza.

Trump afirmó que consideraba un logro el cierre de la frontera y las expulsiones de personas que, desde su perspectiva, representaban un peligro para el país.

Sin embargo, admitió que las medidas también alcanzaron a inmigrantes que, pese a encontrarse en situación irregular, tenían empleos y llevaban años trabajando en territorio estadounidense.

Cuando le preguntaron directamente si consideraba que su política migratoria había sido demasiado severa, respondió: "Creo que sí fue demasiado dura".

Propuestas de Trump para la política migratoria

El mandatario agregó que, aunque algunos podrían considerar sus acciones positivas, otros las percibieron como excesivas y reconoció que esta situación pudo terminar perjudicándolo.

Trump propone proteger a inmigrantes que llevan años trabajando. Otro de los puntos relevantes de la entrevista fue la posibilidad de modificar el enfoque de las deportaciones para distinguir entre personas con antecedentes criminales y quienes han construido una vida laboral en Estados Unidos.

Trump expresó que deberían ser expulsados quienes hayan cometido delitos graves, como asesinatos, violaciones o tráfico de drogas, pero consideró que podría mantenerse en el país a quienes llevan entre 10 y 15 años trabajando.

Esta postura representa una apertura a considerar alternativas para los inmigrantes que, aunque ingresaron de manera irregular, han permanecido durante años desempeñando actividades laborales.

¿Habrá un acuerdo migratorio con los demócratas?

El presidente también manifestó su disposición para negociar con el Partido Demócrata y buscar acuerdos que permitan replantear algunos aspectos de la política migratoria.

Trump aseguró que está dispuesto a colaborar con sus opositores políticos y reconoció que podría cambiar la manera en que se relaciona con ellos, incluso evitando los constantes enfrentamientos verbales.

Sus declaraciones dejan abierta la posibilidad de conversaciones para establecer nuevas medidas migratorias, especialmente en torno a los trabajadores extranjeros que llevan años viviendo y laborando en Estados Unidos.

Por ahora, el planteamiento del mandatario apunta a diferenciar entre los inmigrantes señalados por cometer delitos y quienes llegaron al país en busca de oportunidades laborales.