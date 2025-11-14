Emiratos Árabes Unidos critica propuesta de fuerza internacional en Gaza

Propuesta de EU en la ONU para crear una fuerza internacional de estabilización en Gaza enfrenta fuertes críticas. Los Emiratos Árabes Unidos, un importante aliado de Estados Unidos en las negociaciones de paz, dijeron que aún no ven un marco claro para la propuesta de esta fuerza.

¿Qué ocurrió?

NACIONES UNIDAS- Una propuesta de Estados Unidos para proporcionar un mandato de Naciones Unidas para una fuerza internacional de estabilización en Gaza enfrentó la oposición de Rusia, China y algunos países árabes, que han expresado inquietud sobre una junta aún por establecer que gobernaría temporalmente el territorio y la falta de un papel transitorio para la Autoridad Palestina. Los chinos y los rusos, ambos con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, han solicitado que la "Junta de Paz" incluido en el plan de alto el fuego del presidente Donald Trump sea eliminada por completo de la resolución, según cuatro diplomáticos de la ONU informados sobre el asunto que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a informar al respecto. En el último borrador publicado el miércoles por la noche y obtenido por The Associated Press, Estados Unidos mantiene el lenguaje en torno a la junta mientras proporciona un mayor compromiso con la autodeterminación palestina, aunque el lenguaje sigue siendo vago.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Si bien algunas de las respuestas a la propuesta de Estados Unidos reflejan las negociaciones típicas entre países, con idas y vueltas y revisiones en el lenguaje, la objeción a la junta transitoria indica que han surgido grandes diferencias entre algunos miembros del órgano más poderoso de la ONU y Estados Unidos tras más de dos años de guerra. Al mismo tiempo, otros miembros dijeron que una acción rápida evitaría desestabilizar el progreso hacia la paz, expresó un diplomático. Ese fue el mensaje el jueves de la misión de Estados Unidos ante la ONU, que dijo en un comunicado que los "intentos de sembrar discordia" tienen "consecuencias graves, tangibles y completamente evitables para los palestinos en Gaza". Instó al consejo a unirse y aprobar la resolución.