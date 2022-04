Fuerzas ucranianas encuentra 400 cuerpos de civiles en Bucha

IMAGENES SENSIBLES

Después de que las fuerzas rusas abandonaron la región cercana a Kiev, el ejercito ucraniano a recuperado ciudades aledañas, sin embargo se descubrió una mascare en Bucha.

Según autoridades Ucranianas la ciudad se encontró repleta de cadáveres de civiles, los cuales se estimaban que fueran 330 o 340, sin embargo, el gobierno de ucrania señalo que se han confirmado 410 civiles muertos.

Los ucranianos afirman que muchos de estas personas fusiladas con los ojos cubiertos y manos atadas, así mismo, la mayoría de estas eran civiles de la ciudad.

"Recogimos 15 cuerpos de la calle Yablunska cuyas manos habían sido atadas y que habían recibido un disparo en la cabeza. Hoy [el 3 de abril] encontramos 30 cuerpos", describieron las fuentes.

Miembros del servicio funerario de Bucha señalan que su servicio se ha visto rebasado por la cantidad de cadáveres, por lo que es imposible seguir con la recuperación.

"No tenemos tiempo. Hay al menos 20 direcciones más para hoy. Mucha gente está enterrada en los jardines de las casas. No podemos determinar un número exacto. Aún no hay listas. Hemos enterrado al menos 350 personas", dijo.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, califico estos actos como un genocidio en contra de los ucranianos, afirmación que Rusia a negado que sucediera una masacre, al mismo tiempo que culpa a Estados Unidos.

MALDITO PUTIN

Encuentran otra familia quemada y asesinada en Bucha por las fuerzas rusas. pic.twitter.com/qbNRSID2g9 — Libertadores (@AnonymusCautivo) April 4, 2022

Estados Unidos, la Unión Europea (UE) o Reino Unido han adelantado que preparan nuevas sanciones contra Rusia en respuesta a estas accione