Alerta en la Estación Espacial Internacional: astronautas se preparan para una posible evacuación

La Estación Espacial Internacional (EEI) atraviesa una situación de precaución luego de que una fuga de aire detectada en una sección del complejo orbital llevara a las agencias espaciales a reforzar las medidas de seguridad para la tripulación.

Como parte de los protocolos establecidos para este tipo de incidentes, los astronautas asignados al segmento operado por la NASA recibieron instrucciones para trasladarse a las naves espaciales acopladas a la estación y colocarse sus trajes de vuelo. La medida busca garantizar una respuesta inmediata en caso de que sea necesario abandonar la plataforma orbital.

La fuga de aire en la EEI

El problema se localiza en una sección de transferencia vinculada al módulo de servicio del segmento ruso, donde se han identificado grietas que permiten la salida de aire hacia el espacio exterior. Las autoridades espaciales rusas han trabajado durante un periodo prolongado en tareas de monitoreo y reparación para contener el deterioro de la estructura.

Mientras los especialistas de la agencia espacial rusa realizan labores para sellar la fuga, las operaciones a bordo continúan bajo estricta vigilancia. La prioridad de ambas agencias es mantener la seguridad de la tripulación y asegurar la integridad de la estación.

Medidas preventivas activadas

Aunque no se ha ordenado una evacuación inmediata, la activación de estas medidas preventivas refleja la importancia de actuar con rapidez ante cualquier anomalía que pueda comprometer las condiciones de habitabilidad en el laboratorio orbital.

La Estación Espacial Internacional, que alberga de forma permanente a astronautas de distintos países, depende de sistemas presurizados para garantizar la supervivencia de sus ocupantes, por lo que cualquier pérdida de aire es tratada con máxima atención por los equipos de control en Tierra.