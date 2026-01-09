Reunión de Trump con petroleras marca un nuevo rumbo para el petróleo venezolano

Donald Trump se reunió con compañías petroleras en la Casa Blanca. El tema central es el petróleo de Venezuela.

Este viernes, compañías petroleras se reunirán con Donald Trump en la Casa Blanca para discutir el futuro del petróleo venezolano.

Venezuela posee la mayor reserva de petróleo en el mundo; sin embargo, hoy su industria opera por debajo de su potencial histórico.

La reunión en la Casa Blanca busca impulsar la industria petrolera venezolana tras la crisis.

Trump y petroleras discuten el futuro del petróleo venezolano. Tras la intervención de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro, Donald Trump asegura que la industria petrolera venezolana podría recuperarse en 18 meses. Para que esto suceda, el mandatario, con la participación de empresas estadounidenses, invertirá en la reparación de una infraestructura petrolera dañada.

De acuerdo con Financial Times, a la reunión clave asistirán representantes y ejecutivos de compañías petroleras como: Repsol, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil, Valero, HKN, Shell, Marathon, Halliburton, Aspect Holdings, Eni, Raisa Energy, Hilcorp, Tallgrass, entre otras.

Trump asegura que la recuperación de la industria petrolera en Venezuela podría tomar 18 meses.

Donald Trump revela temas a tratar con compañías petroleras. Mediante Truth Social, Donald Trump lamentó que algunos de sus invitados no puedan asistir a la reunión donde se hablará del futuro del petróleo venezolano. Según dijo, porque la Casa Blanca, ubicada en Washington, no tiene suficiente espacio.

Por ello, pide a los que se quedaron fuera reunirse la próxima semana con el Secretario de Energía, Chris Wright, y el Secretario del Interior, Doug Burgum. Así como informa sobre los temas a tratar entre los que prioriza el crudo venezolano:

Futuro del petróleo mexicano, reducción de precios del petróleo para Estados Unidos, relación a largo plazo con Venezuela, priorizando la seguridad de su gente, operativos y medidas para frenar la entrada de drogas y delincuentes a Estados Unidos.

Las empresas petroleras estadounidenses están listas para invertir en la infraestructura venezolana.

Cabe mencionar que entre los planes del presidente de Estados Unidos está mantener el control sobre las exportaciones de petróleo venezolano durante un periodo indefinido. Esto bajo el argumento de reconstruir la economía del país y a su vez convertirlo en el mayor proveedor y un aliado de Estados Unidos.