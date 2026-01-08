EU descarta que Nicolás Maduro sea líder del Cártel de los Soles

En un movimiento legal que ha dejado atónitos a observadores internacionales, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó este jueves una moción para modificar el expediente contra Nicolás Maduro, descartando el cargo que lo señalaba como el líder máximo del llamado "Cártel de los Soles".

Aunque el expresidente venezolano permanece bajo custodia federal y enfrenta graves acusaciones por narcoterrorismo, el ajuste en la estrategia de la fiscalía sugiere que, tras las primeras 72 horas de interrogatorios y revisión de pruebas clasificadas, el rol de Maduro dentro de la organización criminal podría ser distinto al que la Casa Blanca sostuvo durante años.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ajusta su estrategia legal

Fuentes cercanas al Departamento de Justicia indicaron que el equipo liderado por la fiscal general Pam Bondi ahora apunta a una estructura más horizontal, donde Maduro habría actuado como un facilitador político y protector de la red, pero no necesariamente como el estratega operativo o "capo" del grupo.

Esta distinción técnica es crucial por varios motivos:

Reducción de condena potencial: Al no ser identificado como el "cabecilla" de una empresa criminal continua, la posibilidad de evitar la cadena perpetua mediante una negociación se vuelve más tangible.

Nuevos implicados: La fiscalía parece estar utilizando a Maduro para llegar a los verdaderos mandos operativos dentro de la jerarquía militar venezolana que siguen en territorio suramericano.

Implicaciones políticas: Este ajuste podría facilitar una salida diplomática o un acuerdo de cooperación que ayude a la administración de Donald Trump a desmantelar la red sin necesidad de un juicio que dure años.

Nicolás Maduro podría ser visto como facilitador político y no como líder del cártel

El abogado de Maduro en Nueva York celebró la noticia, calificándola como "la caída de un mito construido sobre propaganda". Por su parte, desde Washington, la Casa Blanca emitió un breve comunicado asegurando que este ajuste técnico "no disminuye la culpabilidad del acusado en la destrucción de la democracia venezolana y su complicidad con el tráfico de fentanilo y cocaína".

El anuncio llega en un momento de extrema volatilidad regional. En Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha denunciado que la captura de Maduro es un secuestro ilegal, mientras que en Minneapolis, la muerte de una mujer a manos de ICE sigue generando disturbios bajo el Estado de Emergencia.

La defensa de Maduro celebra la modificación de cargos en un contexto de tensión regional

Maduro permanecerá recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. La próxima audiencia está programada para finales de enero, donde se espera que la fiscalía presente la lista definitiva de cargos. Expertos sugieren que el gobierno de EE.UU. podría estar preparando el terreno para un acuerdo de culpabilidad que incluya la entrega de activos financieros y nombres clave a cambio de seguridad para su círculo cercano.