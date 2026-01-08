Renee Good: La mujer que perdió la vida en un tiroteo de ICE en Minneapolis

Mientras el estado de Minnesota permanece bajo Estado de Emergencia, han comenzado a emerger detalles sobre la identidad y la vida de Renee Nicole Good (anteriormente identificada por fuentes locales como Lidia Juárez), la mujer de 38 años que perdió la vida tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmuebles y Control de Aduanas (ICE) el pasado miércoles.

Renee Nicole Good no era una desconocida para su comunidad en el barrio de Cedar-Riverside. Madre de tres hijos y trabajadora del sector servicios, su muerte ha pasado de ser un informe policial a convertirse en el símbolo de la resistencia civil contra las tácticas de deportación masiva de la administración Trump.

Una vida dedicada a su familia

Amigos y familiares describen a Renee como una mujer profundamente religiosa y comprometida con el bienestar de sus hijos. Según testimonios recolectados en el lugar de los hechos:

Origen: Aunque residía en Minneapolis, mantenía fuertes lazos con su herencia guatemalteca, participando activamente en redes de apoyo para migrantes.

Situación Legal: Contaba con un permiso de trabajo vigente y se encontraba en una etapa avanzada de su proceso de regularización migratoria.

El día del incidente: Renee no era el objetivo del arresto; los agentes buscaban a un hombre vinculado a un caso de reentrada ilegal que supuestamente se encontraba en el mismo complejo habitacional.

Las discrepancias en las versiones

La muerte de Good ha generado un choque de narrativas que la justicia federal deberá resolver:

Versión de ICE: Los agentes sostienen que Good esgrimió un arma blanca y avanzó hacia ellos de manera amenazante, lo que obligó al oficial a utilizar fuerza letal para "preservar su integridad".

Versión de los Testigos: Vecinos aseguran que Renee estaba desarmada y que los disparos ocurrieron mientras ella intentaba cerrar la puerta de su apartamento para proteger a sus hijos, quienes presenciaron la escena.

Repercusiones y el Estado de Emergencia

El nombre de Renee Nicole Good ahora encabeza las consignas de las protestas que han derivado en el despliegue de la Guardia Nacional. La alcaldía de Minneapolis ha solicitado que el video de la cámara corporal del agente sea liberado de inmediato, pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha indicado que la evidencia permanece bajo reserva debido a la investigación federal en curso.

Este caso ha reabierto el debate sobre la Enmienda Cuarta y los límites de la autoridad federal en ciudades santuario, especialmente en un 2026 marcado por una política exterior agresiva que incluye la captura de líderes extranjeros como Nicolás Maduro y un endurecimiento sin precedentes de la vigilancia interna.