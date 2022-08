Henipavirus, el nuevo virus chino: ¿cuáles son los síntomas?

Monterrey.— Recientemente en China se identificaron 35 contagios de Henipavirus en humanos, una enfermedad de origen animal (zoonótico) en las comunidades Shandong y Henan, por lo que muchas personas alrededor del mundo se han cuestionado si puede representar un peligro biológico.

El pasado 4 de agosto científicos chinos y de Singapur revelaron que el también llamado Henipavirus Lyanga es transmitida por murciélagos de fruta, quienes albergan dos tipos de este virus: Hendra (HeV) y el Nipah (NiV).

De acuerdo con la investigación publicada en la revista "New England Journal of Medicine" los síntomas son los siguientes:

Fiebre

Cansancio (

Tos

Pérdida del apetito

Dolores de cabeza

Malestar muscular

Náuseas

Fatiga

Irritabilidad

Los pacientes también pueden presentar disminución de glóbulos blancos, bajo recuento de plaquetas, insuficiencia hepática y renal. Entre las afectaciones más fuertes, están las convulsiones y la encefalitis.

Su tiempo de incubación es de entre 4 a 14 días, pero de igual modo se han identificado casos de incubación de hasta 45 días.

El Henipavirus puede provocar enfermedades graves en animales y humanos. Está clasificado como virus de nivel de bioseguridad 4 con una tasa de letalidad que va del 40 al 75 por ciento, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Tampoco cuenta con vacunas o tratamientos.

No obstante, Wang Linfa, profesor del Programa de Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Facultad de Medicina Duke-NUS declaró a Global Times que "no hay que entrar en pánico", puesto que no se ha demostrado la transmisión de persona a persona.

Aunque sí advirtió que el coronavirus "no será la última enfermedad infecciosa que provoque una pandemia en todo el mundo", pues señaló que los nuevos virus infecciosos cada vez más tendrán un mayor impacto en la vida cotidiana.

En México, no hay registro alguno de casos sospechosos de Henipavirus.