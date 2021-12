Héroe con patas: su papá la estrangula pero la salva su perrito

VOX POPULI NOTICIAS/París, Francia.- Los 10 kilogramos de un perro no fueron impedimento para salvar a su dueña; un hombre en estado de ebriedad, atacó e intentó estrangular a su menor hija. Sin embargo, el can interfirió para que la adolescente pudiera escapar; en la localidad Roissy-en-Brie, una joven de 16 años fue agredida por su progenitor que se encontraba ebrio y desorientado.

Aquella noche, el hombre golpeó en reiteradas ocasiones a su hija y luego, intentó estrangularla con la cadena de su perro; la mascota de la familia un canino de raza jack russell, se abalanzó contra el agresor. El animal logró que la adolescente se zafara pues tumbó al hombre y lo retuvo, dándole tiempo a la chica para escapar.

Al día siguiente del incidente la Directora del centro de estudios de la menor, notó que tenía marcas en el cuello por lo que dio aviso a las autoridades; luego de llevar un proceso de investigación, los implicados comparecieron ante el juzgado penal de Melum.

En el estrado, el padre dijo no recordar lo que pasó aquella noche; en tanto, la menor no quiso manifestarse: "no lo culpo", fue su única declaración y el acusado, fue condenado a 4 meses de libertad condicional.