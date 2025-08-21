Hombre provoca incendio con un martillo en aeropuerto de Milán

El Aeropuerto de Milán-Malpensa fue escenario de momentos de tensión este miércoles, cuando un hombre desató el caos al provocar un incendio en la zona de salidas de la Terminal 1. El individuo, en un aparente estado de alteración, golpeó un mostrador con un martillo y posteriormente le prendió fuego, lo que desató pánico entre los pasajeros presentes.

A pesar del impacto del incidente, las autoridades aeroportuarias lograron controlar rápidamente la situación. No se registraron personas heridas y, aunque algunos vuelos experimentaron demoras, las operaciones generales del aeropuerto continuaron sin interrupciones.

El agresor fue detenido en el lugar por las fuerzas de seguridad. Según informes preliminares, la noche anterior al ataque ya había sido denunciado por causar daños en una tienda, donde rompió vidrios utilizando también un martillo. Hasta el momento, se desconocen las causas que lo llevaron a actuar de forma violenta en el aeropuerto.

Videos del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, mostrando la confusión y el humo en la terminal.

Este hecho ocurre días después de otro incidente trágico en el Aeropuerto de Milán-Bérgamo, donde un hombre murió tras ser succionado por la turbina de un avión. Las investigaciones en ese caso apuntan a que la víctima no era parte del personal aeroportuario ni pasajero, y se presume que se lanzó voluntariamente al motor de la aeronave.