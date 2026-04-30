Hombre que intentó matar a Trump se tomó una selfie antes del ataque

Nuevos detalles han surgido en la investigación sobre el atentado contra el expresidente Donald Trump, tras revelarse que el sospechoso capturado se tomó una fotografía a sí mismo, tipo "selfie", momentos antes de intentar ejecutar el ataque. La imagen, recuperada por agentes federales de un dispositivo móvil localizado en la escena, muestra al individuo en las inmediaciones del evento político, minutos antes de que se desatara el caos.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó que el análisis forense del teléfono celular de Thomas N, de 22 años, permitió el hallazgo de la fotografía. En la imagen se observa al sospechoso sonriendo con el escenario del mitin de fondo, lo que los investigadores interpretan como una evidencia de premeditación y una perturbadora calma previa al intento de magnicidio.

¿Cómo ocurrió el atentado?

De acuerdo con los reportes de las autoridades de Tennessee, el sujeto logró burlar el primer anillo de seguridad portando un arma corta oculta. Sin embargo, su actitud sospechosa llamó la atención de agentes del Servicio Secreto cuando intentaba posicionarse en un área restringida cerca de la plataforma principal donde el candidato republicano se dirigiría a sus simpatizantes.

El fiscal del distrito señaló que, además de la "selfie", se encontraron grabaciones de video en las que el joven detallaba sus motivaciones, las cuales parecen estar vinculadas a ideologías extremistas, aunque no se ha confirmado su pertenencia a un grupo específico. "La evidencia digital recuperada es contundente y muestra una planeación meticulosa que incluía documentar su presencia en el sitio del crimen", declararon las autoridades durante una conferencia de prensa.

Acciones de la autoridad

Tras su detención, el sospechoso fue trasladado a una unidad de máxima seguridad. Actualmente enfrenta cargos federales por intento de asesinato de un exmandatario y posesión de armas de fuego en un edificio restringido. Expertos legales indican que, de ser hallado culpable, Thomas N podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El incidente ha provocado una revisión inmediata de los protocolos de seguridad en los eventos de campaña. El Servicio Secreto ha sido blanco de críticas tras permitirse que un individuo armado llegara a una distancia tan próxima al expresidente, especialmente tras el hallazgo de que el sospechoso tuvo tiempo incluso de realizar registros fotográficos en el lugar antes de actuar.