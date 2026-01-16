Agentes de ICE arrestan a empleados de restaurante mexicano en Minnesota tras comer allí

En Willmar, Minnesota, tres empleados de un restaurante mexicano fueron arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) horas después de que los oficiales comieran en el mismo establecimiento, según reportes locales.

Alrededor de las 15:00 horas del jueves, cuatro oficiales de ICE visitaron El Tapatio, un restaurante familiar ubicado a unos 135 kilómetros al oeste de Minneapolis. Testigos captaron fotografías y videos de los agentes dentro del local y posteriormente de los arrestos, describiendo que el personal parecía "asustado".

Arrestos en la comunidad

A las 20:30 horas, transeúntes informaron haber visto a los oficiales arrestar a tres empleados cerca de la escuela secundaria Willmar y una iglesia luterana. Según los presentes, los agentes siguieron al personal después de que cerraran el restaurante, mientras algunos espectadores hacían sonar silbatos y les gritaban: "¿Tu mamá estaría orgullosa de ti ahora mismo?"

Hasta el momento, se desconocen las identidades de los arrestados y los motivos oficiales de la detención. El Independent solicitó comentarios tanto a ICE como a El Tapatio, sin que se hayan recibido declaraciones hasta ahora.

Contexto de las redadas en Minnesota

El incidente se produce en un contexto de preocupación en Minnesota por redadas de inmigración. A inicios de la semana, CBS News reportó que otro restaurante mexicano, El Rodeo, tuvo que cerrar tras la llegada de agentes de ICE, aunque no hubo arrestos. Además, un empleado de Pancho's Taqueria and Mexican Cafe en Circle Pines, Minnesota, fue detenido tras una espera de ICE en el estacionamiento del lugar, provocando el cierre del restaurante según información de una campaña en GoFundMe.

Willmar, ubicada en el condado de Kandiyohi, cuenta con aproximadamente 21 mil habitantes y tiene una población diversa: cerca del 40% son personas de color y un tercio se identifica como hispano.