Aranceles 232 y relaciones comerciales en la agenda de Mark Carney en México

Visitará Mark Carney, premier canadiense, a México para dialogar con Claudia Sheinbaum. Los bienes que cumplen con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá de 2020, que el presidente estadounidense Donald Trump negoció durante su primer mandato, están excluidos de los aranceles estadounidenses.

Sin embargo, Trump ha impuesto algunos aranceles específicos por sector, conocidos como aranceles 232, que están teniendo un impacto. Hay un arancel del 50 % sobre las importaciones de acero y aluminio y un arancel del 25 % sobre las importaciones de automóviles.

México es el tercer socio comercial más grande de Canadá después de Estados Unidos y China. Canadá fue el quinto socio comercial más grande de México en 2024.