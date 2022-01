Incendio en Filadelfia cobra la vida de 7 niños

Este miércoles por la mañana un fuerte incendio en un departamento de Filadelfia, se llevo la vida de 13 personas, incluyendo 7 niños que se encontraban en el inmueble, las autoridades advierten que este numero puede crecer puesto que en el lugar vivían 26 personas.

Hasta el momento ninguna autoridad a hecho publico el nombre ni la edad de las posibles victimas del siniestro, que comenzó a las 6:30 de la mañana. El departamento de bomberos respondió a los llamados que daban aviso de las llamas, sin embrago el rescate se dificulto debido a una pared instalada por los mismos propietarios.

"Es terrible, he servido por 35 años y este es de los perores incendios en los que he estado" afirmo Craig Murphy, comisionado del departamento de bomberos.

UPDATE: @PhillyFireDept confirms FOX29 News report 13 dead and two critical child&adult. "8 people self evacuated" "I don´t have the words for how we´re feeling as a community and a fire department" 4 smoke detectors not working In Philadelphia Housing Authority home FOX29philly pic.twitter.com/M1ftBtJUl2