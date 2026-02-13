Javier Milei aprueba reforma laboral: Protestas en Argentina

BUENOS AIRES (AP) — En una decisión que ha provocado una fractura social y política sin precedentes, el Congreso de Argentina —con el impulso del gobierno de Javier Milei— aprobó este jueves una ambiciosa y controvertida reforma laboral. El punto más polémico de la nueva normativa permite a los empleadores abonar una parte del salario de los trabajadores a través de "órdenes de compra" o bienes de la canasta básica (despensa), eliminando la obligatoriedad de que el 100% de la remuneración sea en efectivo.

La medida, que el Ejecutivo defiende como una herramienta para "flexibilizar el empleo y combatir la inflación", ha sido calificada por sindicatos y organismos de derechos humanos como un retroceso de un siglo en materia de derechos laborales.

Puntos clave de la Ley de Modernización Laboral

La reforma no solo cambia la forma de pago, sino que redefine la relación entre empleado y empleador en el país sudamericano:

Pago en especies: Las empresas podrán pactar con los empleados el pago de hasta un porcentaje determinado del sueldo mediante alimentos, vales de combustible o productos de la propia empresa.

Periodo de prueba extendido: Se amplía el periodo de prueba de 3 a 8 meses, permitiendo despidos sin indemnización durante ese lapso.

Eliminación de multas: Se eliminan las sanciones económicas para empresas que mantengan trabajadores no registrados ("en negro") si deciden regularizarlos bajo el nuevo esquema.

Fondo de Cese Laboral: Se sustituye la indemnización tradicional por un fondo de desempleo que el propio trabajador financia mensualmente, similar al modelo de la construcción.

Reacciones y caos en las calles

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció un paro nacional por tiempo indeterminado, argumentando que la ley "esclaviza al trabajador" y lo deja a merced del trueque. "Estamos volviendo a la época de las tiendas de raya. Es una humillación que un trabajador no pueda decidir en qué gastar su dinero porque se lo dan en fideos", declaró uno de los líderes sindicales durante la movilización en Plaza de Mayo.

El contraste con la agenda en México

La aprobación de esta reforma en Argentina ocurre en el mismo contexto en que México toma el camino opuesto:

Derechos Laborales: Mientras Argentina flexibiliza el pago, el Senado mexicano acaba de aprobar la reducción de la jornada laboral a 40 horas, priorizando el descanso y la calidad de vida.

Seguridad y Política: El gobierno de Claudia Sheinbaum lidia con las tensiones fronterizas en El Paso y el reciente ataque a los escoltas de la familia de Pepe Aguilar en Zacatecas.

Movimientos Sociales: Los colectivos en México ya organizan protestas para el Mundial 2026, exigiendo justicia por los desaparecidos, un contraste con las protestas por hambre y salario en el cono sur.

¿Qué dice el Gobierno de Milei?

Para el oficialismo, esta ley es "un baño de realidad" ante una economía estancada. Argumentan que facilitará la contratación en pequeñas empresas que hoy no pueden cubrir cargas sociales elevadas, permitiendo que la libre negociación entre partes reactive el consumo interno de productos básicos.