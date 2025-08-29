Investigan ataque en iglesia católica de Minneapolis como terrorismo interno

MINNEAPOLIS (28 de agosto de 2025) — El tiroteo perpetrado el miércoles en la iglesia de la escuela católica Annunciation, en Minneapolis, está siendo investigado por el FBI como un crimen de odio contra los católicos y como un posible acto de terrorismo interno, confirmó el director de la agencia, Kash Patel.

La agresora, identificada como Robin Westman, una mujer transgénero de 23 años y exalumna de la escuela, abrió fuego durante una misa escolar y se suicidó en el lugar. El ataque dejó un saldo trágico de dos niños muertos (de 8 y 10 años) y 17 personas heridas, en su mayoría menores de edad.

Westman entró al recinto con un rifle, una escopeta y una pistola, todas legalmente adquiridas, y bloqueó puertas de escape antes de disparar decenas de proyectiles a través de una ventana. Las autoridades describieron su conducta como meticulosamente planificada.

Investigaciones preliminares han sacado a la luz contenido perturbador en videos y cuadernos publicados por Westman en línea: mensajes supremacistas, misóginos, antisemitas y antirreligiosos que denotan odio hacia múltiples grupos, incluidos los católicos.

La tragedia tuvo un impacto profundo en la comunidad local. Autoridades como el alcalde Jacob Frey y el gobernador Tim Walz calificaron el ataque de "incomprensible", mientras el presidente Donald Trump ordenó que las banderas ondearan a media asta como muestra de duelo.