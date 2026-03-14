Irán amenaza con atacar infraestructura energética de Estados Unidos

TEHERÁN — El gobierno de Irán lanzó este viernes una advertencia directa contra Estados Unidos, amenazando con destruir puntos críticos de su infraestructura energética si Washington continúa con su política de presión militar y sanciones económicas. En un comunicado emitido por el alto mando de la Guardia Revolucionaria, Teherán aseguró poseer la capacidad operativa para alcanzar objetivos estratégicos, incluyendo refinerías y redes eléctricas, lo que eleva la tensión geopolítica a niveles no vistos en décadas.

La Guardia Revolucionaria de Irán asegura tener capacidad para atacar objetivos estratégicos en EE.UU.

La amenaza de Irán surge como respuesta a las recientes declaraciones de la administración de Donald Trump y a los movimientos de la inteligencia estadounidense que revelaron detalles sobre la salud del nuevo liderazgo iraní. El portavoz del régimen señaló que cualquier agresión externa será respondida con una ofensiva "proporcional y devastadora" que buscaría paralizar la economía estadounidense mediante el sabotaje de sus recursos energéticos. Esta retórica belicista ha encendido las alarmas en los mercados globales de energía, provocando una fluctuación inmediata en los precios del petróleo.

El Departamento de Defensa de EE.UU. califica las amenazas de Irán como provocaciones irresponsables.

Por su parte, el Departamento de Defensa de Estados Unidos reaccionó a las advertencias calificándolas como "provocaciones irresponsables". El Pentágono aseguró que sus sistemas de ciberseguridad y defensa física en instalaciones estratégicas se encuentran en estado de alerta máxima para neutralizar cualquier intento de ataque. Funcionarios de la Casa Blanca reiteraron que Estados Unidos no se dejará intimidar por amenazas que buscan desviar la atención de la inestabilidad interna que enfrenta el gobierno de Teherán tras la reciente transición de poder.

Expertos advierten que un ataque a la infraestructura energética podría desatar un conflicto global.

Expertos en seguridad internacional advierten que una agresión a la infraestructura energética de Estados Unidos podría desencadenar un conflicto de escala mundial. La posibilidad de ciberataques contra oleoductos o plantas de generación eléctrica es una de las mayores preocupaciones para Washington, dado que estas acciones pueden ejecutarse de manera asimétrica y con un alto impacto económico. La comunidad internacional ha hecho un llamado urgente a la moderación, instando a ambos países a utilizar los canales diplomáticos para evitar un error de cálculo que resulte en una confrontación abierta.

El impacto de esta amenaza se ha extendido a los aliados de Estados Unidos en Europa y Asia, quienes dependen de la estabilidad del mercado energético global. Mientras la Guardia Revolucionaria de Irán sostiene que sus misiles y unidades de guerra cibernética están listos para actuar, los organismos de seguridad de América del Norte han reforzado la vigilancia en puntos clave como el Golfo de México y las terminales de gas natural licuado. La incertidumbre sobre la capacidad real de Irán para cumplir estas amenazas mantiene al mundo en una tensa calma durante este 2026.

Con este nuevo intercambio de advertencias, la relación entre Washington y Teherán entra en una fase de confrontación híbrida. Mientras el gobierno iraní intenta proyectar fuerza a través de la intimidación estratégica, la administración Trump mantiene su postura de "tolerancia cero", dejando claro que cualquier ataque a la infraestructura estadounidense será considerado un acto de guerra. La evolución de este conflicto energético y militar definirá la estabilidad global en los próximos meses, en un escenario donde la seguridad de los suministros básicos se ha convertido en el principal campo de batalla diplomático.