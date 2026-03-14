Trump asegura que EE.UU. "aniquiló" objetivos militares en isla petrolera clave de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las fuerzas estadounidenses destruyeron objetivos militares en la isla iraní de Isla de Kharg, uno de los principales centros de la industria petrolera del país.

De acuerdo con el mandatario, el bombardeo realizado el viernes por la noche fue uno de los más contundentes registrados en la región de Oriente Medio. Según explicó en su red social Truth Social, la operación logró "aniquilar" los blancos militares en la isla sin dañar instalaciones petroleras clave, una decisión que habría buscado evitar un mayor impacto en los elevados precios del petróleo.

¿Qué declaró Donald Trump sobre el ataque?

Las declaraciones se producen cuando se cumplen dos semanas del inicio de la operación militar denominada Operación Furia Épica. En su mensaje, Trump aseguró que Irán se encuentra "totalmente derrotado" y que el país estaría buscando un acuerdo para detener los ataques, aunque señaló que no aceptaría cualquier tipo de negociación.

La isla de Kharg es considerada estratégica para la economía iraní, ya que en ese punto se almacena cerca del 90 por ciento del petróleo que el país exporta al mercado internacional.

Reacción de Irán tras el ataque

Tras el ataque, Irán respondió con amenazas contra infraestructura vinculada a Estados Unidos en la región. El comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria iraní, Alireza Tangsiri, aseguró que sus fuerzas realizaron varias ofensivas contra objetivos en bases aéreas estadounidenses ubicadas en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar.

Impacto en la economía mundial

En medio de la escalada, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, declaró que el Estrecho de Ormuz permanecerá cerrado como medida de presión mientras continúen los ataques de Estados Unidos e Israel. El petróleo se ha convertido así en un factor clave dentro del conflicto, cuya duración genera preocupación por posibles repercusiones en la economía mundial. Aunque inicialmente Trump señaló que la operación podría extenderse entre cuatro y cinco semanas, recientemente afirmó que el conflicto estaría cerca de concluir.