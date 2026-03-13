Guerra en Medio Oriente: EIA estima recorte significativo de petróleo

Prevé la EIA recorte de 8 millones de barriles diarios por guerra en Medio Oriente

El cierre del Estrecho de Ormuz debido a la guerra en Medio Oriente podría provocar que la oferta mundial de petróleo se reduzca en 8 millones de barriles de petróleo diarios en marzo, considera la Agencia Internacional de Energía (EIA) en su reporte mensual.

Además, como consecuencia de la mayor crisis de suministro que enfrenta la industria, la Agencia recortó su proyección de consumo mundial para este año, pues en febrero había previsto que crecería 850 millones de barriles diarios y ahora estima que serán 640 millones.

La EIA calcula que, solo para marzo y abril, las proyecciones iniciales de la demanda mundial de petróleo se han reducido en un millón de barriles diarios, debido a las cancelaciones de vuelos en Medio Oriente y las interrupciones del suministro de gas licuado.

Impacto en la producción industrial

El conflicto también está teniendo un efecto significativo en los mercados globales, lo que impactará en la producción industrial en otros países por la falta de insumos, expone el "Informe del mercado petrolero, marzo 2026" que publicó el martes la Agencia.

"Más de 4 millones de barriles diarios de capacidad de refinación en la región están detenidos debido a los ataques y a la falta de salidas viables para la exportación. Las operaciones en otros lugares serán cada vez más limitadas debido a la disponibilidad de materia prima", agrega el reporte.

Reducción de producción en el Golfo Pérsico

Añade que los países del Golfo Pérsico han recortado la producción de crudo en al menos 10 millones de barriles diarios y, si no se reanuda el transporte por el estrecho, las pérdidas de suministro aumentarán.