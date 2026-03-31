Drones de Irán impactan petrolero Al-Salmi en Dubái

La madrugada en el Golfo Pérsico volvió a romper su calma habitual. Un ataque con drones atribuido a Irán impactó un enorme petrolero kuwaití frente a las costas de Dubái, desatando un incendio que encendió también las alarmas geopolíticas a nivel global.

Un blanco estratégico en llamas

El buque afectado, identificado como el petrolero Al-Salmi, transportaba millones de barriles de crudo cuando fue alcanzado por un dron. La explosión provocó un incendio visible a kilómetros de distancia, generando momentos de tensión entre las tripulaciones cercanas.

A pesar de la magnitud del ataque, las autoridades lograron controlar el fuego horas después. No se reportaron víctimas ni derrames de petróleo, aunque el casco del barco sufrió daños importantes.

Un conflicto que se expande

El incidente no es un hecho aislado. Forma parte de una escalada militar más amplia en Medio Oriente, donde Irán ha intensificado ataques con drones y misiles contra infraestructura energética y posiciones estratégicas en varios países del Golfo.

Este nuevo golpe ocurre en medio de un conflicto regional que ya afecta rutas clave como el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más importantes para el transporte mundial de petróleo.

Impacto económico inmediato

El ataque no solo generó preocupación militar, sino también económica. Los mercados reaccionaron casi de inmediato con un aumento en los precios del petróleo, ante el temor de interrupciones en el suministro global.

El petrolero transportaba cerca de dos millones de barriles, lo que subraya la magnitud del riesgo para la estabilidad energética internacional.

"No hay lugar seguro"

Testigos del ataque describieron escenas de incertidumbre y miedo. Tripulaciones de otros barcos cercanos observaron la explosión y el incendio durante horas, en lo que muchos consideran una señal de que el conflicto ha alcanzado zonas civiles y comerciales.

La sensación de vulnerabilidad crece entre los trabajadores marítimos, quienes operan ahora en una región cada vez más peligrosa.

Un punto crítico para el mundo

El Golfo Pérsico no solo es un escenario regional: es una arteria vital para la economía global. Cada ataque a su infraestructura energética incrementa el riesgo de una crisis internacional mayor.

Este episodio refuerza una preocupación clave: el conflicto ya no se limita a objetivos militares, sino que amenaza directamente el comercio, la energía y la seguridad global.