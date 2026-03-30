Papa León XIV aboga por la paz en Domingo de Ramos

El papa León XIV afirmó que ninguna guerra puede justificarse en nombre de Dios, durante la misa de Domingo de Ramos celebrada ante miles de fieles en la plaza de San Pedro.

En su homilía, el pontífice subrayó que Dios es "rey de la paz" y rechaza la violencia, al tiempo que cuestionó el uso de la religión como argumento para conflictos armados. Señaló que las oraciones de quienes promueven la guerra no son escuchadas, insistiendo en un mensaje centrado en la reconciliación.

¿Qué declaró León XIV sobre la guerra?

El mensaje se dio en un contexto marcado por conflictos internacionales, como la confrontación entre Estados Unidos e Irán, así como la invasión de Rusia a Ucrania, en los que distintos actores han apelado a argumentos religiosos para respaldar sus acciones.

Durante la ceremonia, el papa también dedicó oraciones a los cristianos en Oriente Medio, quienes —dijo— enfrentan dificultades para vivir plenamente las celebraciones religiosas debido a la violencia en la región.

Asimismo, se reportó que autoridades en Jerusalén restringieron el acceso a la iglesia del Santo Sepulcro por motivos de seguridad, lo que impidió a líderes católicos participar en los ritos del Domingo de Ramos en ese sitio considerado sagrado.

¿Cómo se conmemora la Semana Santa en el Vaticano?

El pontífice exhortó a no olvidar el sufrimiento de millones de personas durante la Semana Santa, al comparar sus dificultades con las de Cristo, e invitó a orar por la paz y la reconciliación en el mundo.

En el Vaticano, estas celebraciones también evocan el recuerdo del papa Francisco, quien falleció tras participar en los actos de Pascua el año pasado, luego de enfrentar problemas de salud.

León XIV encabezará las principales ceremonias litúrgicas de estos días, retomando tradiciones como el lavatorio de pies en la basílica de San Juan de Letrán, así como la procesión del Viernes Santo en el Coliseo de Roma y la misa de Pascua en el Vaticano.