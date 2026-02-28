Israel y Estados Unidos atacan Irán: ¿Qué sucedió?

En una operación militar de gran envergadura que amenaza con desatar un conflicto regional sin precedentes, fuerzas de Israel y Estados Unidos lanzaron este sábado un ataque coordinado contra puntos estratégicos en territorio de Irán. La ofensiva aérea y con misiles de precisión ocurre tras semanas de crecientes tensiones y advertencias sobre el programa nuclear y las actividades de las milicias respaldadas por Teherán.

El Pentágono y el Ministerio de Defensa de Israel confirmaron la ejecución de la operación, denominada preliminarmente como una "acción defensiva proporcional" en respuesta a presuntas amenazas inminentes contra activos aliados en el Medio Oriente.

La operación militar se centra en instalaciones estratégicas en Irán

Reportes de agencias internacionales y medios locales en Irán indican que se escucharon fuertes explosiones en las cercanías de Isfahán y Teherán. Los objetivos del ataque habrían incluido:

- Centros de desarrollo tecnológico: Instalaciones presuntamente vinculadas a la producción de drones y misiles balísticos.

- Infraestructura de defensa aérea: Sistemas de radar y baterías de misiles iraníes para neutralizar la capacidad de respuesta inmediata.

- Bases de la Guardia Revolucionaria: Puntos de mando y control utilizados por las fuerzas de élite iraníes.

Hasta el momento, el gobierno de Irán ha activado sus sistemas de defensa en todo el país y ha denunciado el ataque como una "agresión ilegal y terrorista", advirtiendo que habrá una respuesta aplastante contra quienes violaron su soberanía.

Irán denuncia el ataque como una agresión ilegal

La participación directa de Estados Unidos en la ofensiva marca un cambio significativo en la dinámica del conflicto, elevando el riesgo de una confrontación directa entre potencias mundiales. El presidente Donald Trump, en un breve mensaje, aseguró que la operación busca "restaurar la disuasión y proteger la paz global", mientras que el primer ministro de Israel afirmó que no permitirán que ninguna amenaza ponga en riesgo la existencia de su nación.

La comunidad internacional reacciona ante el ataque

La noticia ha provocado una reacción inmediata en la comunidad internacional. Rusia y China han condenado el ataque, instando a las partes a detener las hostilidades para evitar una catástrofe humanitaria. Por su parte, los precios del petróleo registraron un aumento súbito en los mercados internacionales ante el temor de un cierre del Estrecho de Ormuz, una ruta vital para el suministro energético mundial.

La ONU ha convocado a una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad para esta misma tarde. Mientras tanto, las embajadas occidentales en la región han elevado sus niveles de alerta y han pedido a sus ciudadanos buscar refugio o abandonar las zonas de posible conflicto ante el riesgo de ataques de represalia.