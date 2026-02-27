Nicolás Maduro enfrenta acciones de Estados Unidos por petróleo

Busca EU apoderarse de petrolero y 2 millones de barriles de crudo incautados frente a Venezuela

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda para tomar posesión legalmente de un petrolero sancionado y de casi 2 millones de barriles de petróleo incautados frente a la costa de Venezuela en diciembre.

Se trata de otro paso del gobierno del presidente Donald Trump para reafirmar su poder sobre el sector petrolero venezolano tras capturar al mandatario Nicolás Maduro.

Es la primera demanda presentada por Estados Unidos para iniciar el proceso legal con el fin de asumir formalmente el control de uno de al menos 10 petroleros interceptados por las autoridades estadounidenses desde finales del año pasado.

Estados Unidos ha acusado a Venezuela de utilizar una flota fantasma de embarcaciones con banderas falsificadas para introducir de contrabando crudo ilícito en las cadenas de suministro globales.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, la era de financiar en secreto a regímenes que representan amenazas claras para Estados Unidos ha terminado", indicó la secretaria de Justicia Pam Bondi en un comunicado enviado por correo electrónico. "Este Departamento de Justicia desplegará toda la autoridad legal a nuestro alcance para desmantelar por completo y cerrar de manera permanente cualquier operación que desafíe nuestras leyes y alimente el caos en todo el mundo".

La incautación en diciembre de la embarcación, llamada Skipper, fue la primera de una serie de medidas similares por parte del gobierno republicano y marcó una escalada drástica en la campaña de Trump para presionar a Maduro, al cortar el acceso a los ingresos petroleros que durante mucho tiempo han sido el sustento de la economía venezolana.