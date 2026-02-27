Bill Clinton testifica sobre Epstein en Chappaqua, Nueva York

´No vi ni hice nada malo´: Bill Clinton asegura sobre caso Epstein, tras testificar al Congreso de EU

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, se presentó ante un comité del Congreso este viernes para testificar sobre su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, un día después de que su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, hiciera lo mismo.

Testimonio en Chappaqua

El interrogatorio se produce en Chappaqua, Nueva York, donde los Clinton tienen su residencia habitual y se celebra a puerta cerrada aunque se espera que los vídeos se hagan públicos pronto.

Clinton, quien también es recordado por un escándalo sexual con su personal en la Casa Blanca, afirmó que no sabía nada de los crímenes que éste habría cometido Epstein y que él no hizo nada malo. "No tenía ni idea de los crímenes que Epstein estaba cometiendo. No importa cuántas fotos me muestres, hay dos cosas que, al final, importan más que tu interpretación de esas fotos de hace 20 años. Sé lo que vi y, más importante aún, lo que no vi. Sé lo que hice y, más importante aún, lo que no hice", aseguró Clinton en un comunicado en su cuenta de X.

Afirmaciones contundentes

El expresidente se mostró muy contundente: "No vi nada ni hice nada malo". Aseguró que "como alguien que creció en un hogar con violencia doméstica, no solo no habría volado en su avión si hubiera tenido la menor idea de lo que estaba haciendo, sino que lo habría denunciado yo mismo."