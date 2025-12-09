Minoru Kihara asegura que no hay daños en centrales nucleares tras sismo

Alerta en Japón por el terremoto de 7.6: ¿hubo daños en las centrales nucleares?

Un sismo de magnitud 7.6 sacudió el norte de Japón; hubo alerta de tsunami, evacuados y 30 heridos. Cabe mencionar que Japón no había experimentado un terremoto de esa magnitud desde el registrado a principios de 2024, cuando varias localidades resultaron afectadas y el sismo ocasionó la muerte de alrededor de 400 personas.

Reportan "ningún informe de anomalías" en centrales nucleares tras terremoto de 7.6 en Japón. Las autoridades japonesas informaron que no se han registrado anomalías en las centrales nucleares del norte del país tras el terremoto de magnitud 7.6 que se registró a las 23:15 horas (tiempo local) frente a Misawa, en la costa norte de Japón, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El sismo tuvo una profundidad de 53 kilómetros.

El movimiento telúrico generó un tsunami, cuya primera ola fue registrada a las 23:43 horas (tiempo local) en el puerto de Aomori, en la isla principal de Japón, de acuerdo con la Agencia Meteorológica Japonesa (JMA). Minutos después, el organismo confirmó la llegada de varias olas adicionales, de hasta 50 centímetros de altura.

La cadena pública NHK reportó que un empleado de un hotel en la ciudad de Hachinohe, en Aomori, informó sobre algunos heridos tras el sismo. Horas más tarde, la alerta por un segundo tsunami fue levantada.

El portavoz del gobierno japonés, Minoru Kihara, pidió a la población mantenerse resguardada y aseguró que no se había recibido "ningún informe de anomalías" en las dos centrales nucleares ubicadas en el norte del país, aunque confirmó que se realizaban inspecciones adicionales en otras instalaciones.

Por su parte, la empresa Tohoku Electric Power informó en su cuenta de X que los sistemas de seguridad de las centrales nucleares de Higashidori, en Aomori, y Onagawa, en Miyagi, operaban con normalidad y no mostraban ninguna irregularidad tras el sismo.