Claudia Sheinbaum se enfoca en impuestos de Salinas Pliego tras cena con Trump

No creo que valga la pena: Sheinbaum sobre la cena de Trump con Salinas Pliego

Claudia Sheinbaum prefirió hablar de los impuestos que debe el empresario desde 2008: "ojalá pague".

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó hablar de la cena navideña en la Casa Blanca a la que Ricardo Salinas Pliego fue invitado y que encabezó el presidente Donald Trump.

"De lo otro no voy a opinar, la verdad. No creo que valga la pena"

Claudia Sheinbaum

Así lo dijo en su conferencia mañanera de este 19 de diciembre y señaló que de lo que prefiere hablar es de los impuestos que adeuda Ricardo Salinas Pliego desde 2008: "ojalá pague".

SAT prevé cobrar 51 mil millones de pesos a Ricardo Salinas Pliego

El SAT prevé cobrar 51 mil millones de pesos a Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego respondió "pagamos y listo... el Tony tiene mucha cola que le pisen."

Ricardo Salinas Pliego y personas afines a él se quejaron de la participación del titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, en la conferencia mañanera de este 19 de diciembre, un día después de la cena navideña con Donald Trump.