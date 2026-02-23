Universidad de Columbia sanciona a profesores por conexión con Epstein

Los archivos de Epstein causan consternación entre profesores y estudiantes estadounidenses. Las principales instituciones de educación superior de Estados Unidos están considerando la última publicación de los archivos de Epstein después de descubrir las relaciones del financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein con miembros de juntas directivas, profesores y administradores en campus de todo el país.

En algunos casos, se ha puesto a profesores bajo revisión, se han cerrado centros de investigación o se han cancelado congresos. Estudiantes y personal han respondido de diversas maneras, incluyendo peticiones, cartas abiertas y foros en el campus.

La comunidad académica de Barnard College reacciona ante los archivos de Epstein.

El 9 de febrero, el profesorado de Barnard College, la universidad privada femenina de artes liberales afiliada a la Universidad de Columbia, publicó una carta abierta firmada por más de 70 profesores en la que se instaba a la universidad a "reconocer e investigar" la correspondencia recientemente publicada entre Epstein y Francine LeFrak, destacada donante y miembro del consejo directivo de la institución. LeFrak aparece en los archivos de Epstein 15 veces, según el Barnard Bulletin.

En una aparición, LeFrak pidió –en 2010– unirse a un amigo cercano y a Epstein durante "las vacaciones"; en otra, más tarde ese año, invitó a Epstein "como su invitado" a un viaje a Ruanda, donde fundó una iniciativa que brinda capacitación ocupacional y empleo a las mujeres sobrevivientes del genocidio de ese país.

La carta señala que la conexión entre Epstein y LeFrak es "repugnante", particularmente porque la interacción tuvo lugar después de la condena de Epstein en 2008 por solicitar prostitución a una menor.

"No creemos que las personas que mantuvieron contacto con un conocido traficante sexual y delincuente sexual convicto reflejen nuestros valores, ni se hayan comportado como miembros adecuados del consejo directivo de Barnard College", afirma la carta. También insta a Barnard a retirar el nombre de LeFrak del recién construido Centro Francine A. LeFrak para el Bienestar, que alberga el programa de educación, prevención y divulgación sobre violencia sexual de la universidad, entre otras iniciativas.

Muchos miembros del profesorado expresaron confusión e indignación específicamente con respecto a la relación de LeFrak con un programa que pretende fomentar la salud y el bienestar de las mujeres jóvenes.

"Siento una verdadera y profunda decepción, porque creo que, como universidad de mujeres, nuestra misión es directamente antitética a cualquier revelación de esos archivos", dijo una profesora de Barnard, que pidió permanecer en el anonimato.

Son hombres muy privilegiados, poderosos, en muchos casos reservados y nefastos, quienes controlan las vidas y las narrativas de un amplio sector de mujeres. ¿Cómo puede una universidad femenina, con su compromiso declarado con la salud, el bienestar y la excelencia de las mujeres, tener un nombre prominente en el campus que ahora se asocia con una delincuente sexual?

Un portavoz de Barnard afirmó que la escuela ha contratado a un asesor independiente para revisar los hechos y asesorar a la universidad en consecuencia, y señaló que «Barnard es un lugar donde se promueve la educación de las mujeres y donde se les apoya, se les anima y se les brindan las herramientas para alcanzar su máximo potencial. Barnard nunca ha aceptado dinero de Jeffrey Epstein y no tenemos conocimiento de ninguna conexión con la universidad».

Más de 70 profesores piden investigar la relación de Francine LeFrak con Epstein.

Por otra parte, la Universidad de Columbia sancionó a dos personas afiliadas a su facultad de odontología después de que documentos revelaran que ayudaron a la novia de Epstein a ingresar a la institución. La Dra. Letty Moss-Salentijn fue destituida de su cargo de vicedecana de la facultad de odontología, mientras que el Dr. Thomas Magnani fue destituido del comité de revisión de admisiones y de sus funciones de liderazgo voluntario.